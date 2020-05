Österreich: Grenze zu Deutschland ab 15. Juni wieder offen

München, 14.05.2020 | 09:44 | soe

Der Sommerurlaub in Österreich ist wieder zum Greifen nah: Ab dem 15. Juni will die Alpenrepublik die Grenzen zu Deutschland wieder vollständig öffnen. Nach mehreren Medienberichten haben sich Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz in einem Telefonat auf dieses Datum geeinigt. Damit ist die Einreise nach Österreich aus Deutschland wieder ohne Kontrollen möglich.



Österreich öffnet die Grenzen zu Deutschland am 15. Juni wieder.



Schon ab dem Verkündet wurde die anstehende Grenzöffnung am 13. Mai durch die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Die seit mehreren Wochen durchgeführten Grenzkontrollen werden demnach bereits ab dem 15. Mai gelockert und erfolgen nur noch in Stichproben. Ab Mitte Juni sind dann keine Quarantäneaufenthalte oder ärztlichen Atteste mehr notwendig. Abhängig ist die neue Regelung allerdings von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in den kommenden Wochen. Wie das deutsche Innenministerium verkündete, wolle Deutschland bei stabiler Lage am gleichen Datum auch die Grenzen zu den anderen Nachbarländern wieder öffnen.Schon ab dem 29. Mai ist es österreichischen Hotels wieder gestattet, Gäste zu beherbergen . In Form eines sanften Neustarts stehen die Unterkünfte dann zunächst einheimischen Gästen offen. Die Gastronomie in Österreich startet bereits ab dem 15. Mai wieder den Bewirtungsbetrieb, allerdings müssen dabei strenge Hygiene- und Abstandsregeln befolgt werden.

