Oktoberfest 2022 findet statt

Das Warten auf die Entscheidung hat nun ein Ende: Das Münchner Oktoberfest findet 2022 statt. Wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitagmittag in einer Pressekonferenz verkündete, geht das weltweit größte Volksfest im kommenden Herbst in die nächste Runde. Dabei soll die Wiesn ohne jegliche Corona-Auflagen stattfinden.



Nicht nur viele Wiesnfans, auch die Festwirtinnen und Festwirte dürfen aufatmen: Das Münchner Oktoberfest findet 2022 statt. Nachdem das Volksfest in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt abgesagt worden war, geht das Oktoberfest im Herbst dieses Jahres in die 187. Runde. Bereits auf der offiziellen Website des Münchner Oktoberfests sind die Eckdaten einzusehen: So startet die das Volksfest am 17. September und endet zwei Wochen später am 3. Oktober.Bereits in der vergangenen Woche sprachen sich Politiker und Politikerinnen für eine Austragung des Volkfestes aus, unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Auch Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner ging bereits davon aus, dass das Oktoberfest nach zweijähriger Pause nun wieder in die nächste Runde gehen wird. Ausgetragen werden soll das Volksfest ohne Corona-Auflagen, hierfür gebe es aktuell keinen rechtlichen Rahmen. Dennoch fiel die Entscheidung Oberbürgermeister Reiter nicht leicht – so betont er, dass Corona noch nicht weg und die Lage im Herbst noch nicht absehbar sei. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, bestünde aus Sicht des Münchner Infektiologen Christoph Spinner eine gesteigerte Infektionsgefahr, er sehe aber keinen Grund zu einer erneuten Absage.Das Münchner Oktoberfest ist das weltweit größte Volksfest, welches seit 1810 jährlich – mit Ausnahme von pandemie- und kriegsbedingten Ausnahmen – auf der Theresienwiese ausgetragen wird. Allein 2019 besuchten rund 6,3 Millionen Menschen den Festplatz auf der Theresienwiese. Startpunkt der Wiesn ist der alljährlich um 12 Uhr im Schottenhamel-Festzelt stattfindende Fassanstich des amtierenden Münchner Oberbürgermeisters. Anschließend beginnt in den insgesamt 38 Festzelten, darunter 14 große Festzelte, 21 mittelgroße bis kleine sowie drei auf der „Oidn Wiesn“, der Ausschank des Bieres der in München ansässigen Brauereien.