Ostern an Nord- und Ostsee: Öffnungsvorschläge für Urlaub an deutscher Küste

München, 22.03.2021 | 09:28 | rpr

Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen ihren Einwohner einen kontaktarmen Osterurlaub an Nord- und Ostsee ermöglichen. Voraussetzung dafür sei, dass die Osterreise nur in Selbstversorger-Einrichtungen stattfindet. Mit diesem Vorschlag wollen die drei Bundeländer am Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag, den 22. März, werben.



Die Bundesländer an der deutschen Nord- und Ostsee wollen einen Osterurlaub 2021 ermöglichen.



Weitere Voraussetzungen für einen Osterurlaub



Wie die drei Bundesländer am vergangenen Sonntag weiterhin erklärten, sollen für eine Umsetzung des Kurzurlaubs über Ostern weitere Bedingungen erfüllt werden. Ein Vorschlag wäre demzufolge die Durchführung eines Antigen-Tests kurz vor Anreise in die Selbstversorger-Einrichtung. Weitere Hygienekonzepte und Kapazitätsbeschränkungen seien dann auf Landesebene zu treffen. Für die Stadtstaaten Hamburg und Bremen würde es zusätzlich gesonderte Regelungen geben.



Betriebe wollen Ostern wieder öffnen



Bereits in einer Umfrage des Landestourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern (TMV) hat sich gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der Unternehmen – darunter Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen – gemeinsam mit Schleswig-Holstein über Ostern einen Neustart angehen wollen, wenn eine Öffnungsperspektive weiterhin ausbleibt. Nach Informationen des Nachrichtenportals Fvw würden rund 60 Prozent der Unternehmen über Ostern mit einer Auslastung von 70 Prozent der Kapazitäten wieder öffnen. Weiterhin sprechen sich viele Betriebe für weitere Corona-Schutzmaßnahmen aus. Darunter befinden sich Maßnahmen zur Kontaktverfolgung über die Luca- und Corona-Warn-App sowie eine Erweiterung der Schutzstandards und Teststrategien. Der Kurzurlaub über die Osterfeiertage soll nur Einwohnern des eigenen Bundeslandes gestattet sein. Zu den Selbstversorger-Einrichtungen zählen nach der Öffnungsinitiative der drei norddeutschen Bundesländer Ferienwohnungen und -häuser sowie Wohnmobile mit eigenen sanitären Anlagen. Das teilte Anke Pörksen, Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung, am 21. März mit. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärte, dass zu Ostern wenigstens der Urlaub im eigenen Bundesland möglich sein solle. Wer beispielsweise von Rostock nach Rügen fahre und mit seiner Familie die Ostertage in einem Ferienhaus verbringe, sei keinen zusätzlichen Ansteckungsgefahren ausgesetzt.Wie die drei Bundesländer am vergangenen Sonntag weiterhin erklärten, sollen für eine Umsetzung des Kurzurlaubs über Ostern weitere Bedingungen erfüllt werden. Ein Vorschlag wäre demzufolge die Durchführung eines Antigen-Tests kurz vor Anreise in die Selbstversorger-Einrichtung. Weitere Hygienekonzepte und Kapazitätsbeschränkungen seien dann auf Landesebene zu treffen. Für die Stadtstaaten Hamburg und Bremen würde es zusätzlich gesonderte Regelungen geben.Bereits in einer Umfrage des Landestourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern (TMV) hat sich gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der Unternehmen – darunter Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen – gemeinsam mit Schleswig-Holstein über Ostern einen Neustart angehen wollen, wenn eine Öffnungsperspektive weiterhin ausbleibt. Nach Informationen des Nachrichtenportals Fvw würden rund 60 Prozent der Unternehmen über Ostern mit einer Auslastung von 70 Prozent der Kapazitäten wieder öffnen. Weiterhin sprechen sich viele Betriebe für weitere Corona-Schutzmaßnahmen aus. Darunter befinden sich Maßnahmen zur Kontaktverfolgung über die Luca- und Corona-Warn-App sowie eine Erweiterung der Schutzstandards und Teststrategien.

Weitere Nachrichten über Reisen

22.03.2021 Griechenland: Mehrere Inseln corona-frei, Lockerung der Maßnahmen In Griechenland gelten acht Inseln dank einer durchgeimpften Bevölkerung als corona-frei. Zugleich wurden zum 22. März mehrere Maßnahmen des Lockdowns gelockert. In Griechenland gelten acht Inseln dank einer durchgeimpften Bevölkerung als corona-frei. Zugleich wurden zum 22. März mehrere Maßnahmen des Lockdowns gelockert.

22.03.2021 Thailand-Urlaub: Geänderte Einreiseregeln zum 1. April Thailand hat zum 1. April eine Änderung der Einreiseregeln angekündigt. Demnach reduziert sich die Quarantänezeit für Corona-Geimpfte auf sieben Tage. Thailand hat zum 1. April eine Änderung der Einreiseregeln angekündigt. Demnach reduziert sich die Quarantänezeit für Corona-Geimpfte auf sieben Tage.

22.03.2021 Einreise ohne Quarantäne: Erleichterungen für Flugreisende geplant Bund und Länder prüfen eine erleichterte Einreise nach Deutschland aus einfachen Risikogebieten. Ein negativer Corona-Test könnte die Quarantäne bald ersetzen. Bund und Länder prüfen eine erleichterte Einreise nach Deutschland aus einfachen Risikogebieten. Ein negativer Corona-Test könnte die Quarantäne bald ersetzen.

19.03.2021 Algarve kein Corona-Risikogebiet mehr - Reisewarnung aufgehoben Das Robert Koch-Institut hat am 19. März die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Neu von der Liste gestrichen ist unter anderem die beliebte Urlaubsregion Algarve in Portugal. Das Robert Koch-Institut hat am 19. März die Liste der Risikogebiete aktualisiert. Neu von der Liste gestrichen ist unter anderem die beliebte Urlaubsregion Algarve in Portugal.