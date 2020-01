Palma de Mallorca macht das Busfahren teurer

München, 02.01.2020 | 09:57 | soe

Wer in der Hauptstadt von Mallorca in diesem Jahr den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, muss tiefer als bislang in die Tasche greifen. Ab Februar werden in Palma de Mallorca die Preise für Bustickets deutlich angehoben, wie das mallorquinische Inselradio berichtet. Demnach wird das Busfahren zwischen 25 und 50 Prozent teurer.



In Palma de Mallorca wird ab Februar 2020 das Busfahren teurer.



Weitere Palmas Verkehrsgesellschaft EMT wollte die Preissteigerungen ursprünglich sogar bereits ab dem 1. Januar einführen, hat sie nun jedoch auf den Februar verschoben. Nach Angaben der Busbetreiber kostet das Einzelticket künftig zwei Euro, bisher wurden dafür 1,50 Euro fällig. Die Zehnerkarte verzeichnet sogar einen Preisanstieg um 50 Prozent und kostet ab dem nächsten Monat 15 anstatt bislang zehn Euro.Weitere Änderungen gibt es auch im Streckennetz des Busverkehrs in Palma. Im Dezember 2019 wurden 19 bestehende Linien angepasst und sechs neue Routen ergänzt. Die bisher als Linien 1 und 21 zum Flughafen verkehrenden Busse heißen künftig A1 und A2. Zudem ist die Einflottung größerer Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen sowie zusätzlichem Platz für Gepäck geplant. Gestrichen werden hingegen die Linien 15 zur Playa de Palma und 3 nach Illetes.

Weitere Nachrichten über Reisen

02.01.2020 Insel Miyajima in Japan kostet bald Eintritt Wer die berühmte Insel Miyajima in Japan besuchen will, muss bald mit einem Eintrittsgeld rechnen. Für das UNESCO-Weltkulturerbe soll eine Touristensteuer erhoben werden. Wer die berühmte Insel Miyajima in Japan besuchen will, muss bald mit einem Eintrittsgeld rechnen. Für das UNESCO-Weltkulturerbe soll eine Touristensteuer erhoben werden.

31.12.2019 Griechische Insel Paros schafft Plastik ab Paros wird zum Trendsetter unter den griechischen Inseln. Das Eiland in der Ägäis will bis 2022 plastikfrei werden. Paros wird zum Trendsetter unter den griechischen Inseln. Das Eiland in der Ägäis will bis 2022 plastikfrei werden.

27.12.2019 Naturschutz macht 2019 weltweit Schritt nach vorn Im Jahr 2019 wurden weltweit viele Erfolge im Umweltschutz erzielt. So beendet Peru die Abholzung des Regenwaldes für Palmölplantagen und die Niederlande schaffen künstliche Naturschutzinseln. Im Jahr 2019 wurden weltweit viele Erfolge im Umweltschutz erzielt. So beendet Peru die Abholzung des Regenwaldes für Palmölplantagen und die Niederlande schaffen künstliche Naturschutzinseln.

27.12.2019 Notstand auf den Galápagos-Inseln Nach einem Schiffsunfall vor den Galápagos-Inseln droht dem Ökosystem eine Naturkatastrophe. Auslaufender Dieselkraftstoff könnte verheerende Schäden anrichten. Nach einem Schiffsunfall vor den Galápagos-Inseln droht dem Ökosystem eine Naturkatastrophe. Auslaufender Dieselkraftstoff könnte verheerende Schäden anrichten.