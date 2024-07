Palma de Mallorca: Liegen am Strand per App reservieren

München, 23.07.2024 | 11:18 | sei

Mallorcas Hauptstadt Palma plant im nächsten Jahr die Einführung einer App, mit der Strandliegen und Sonnenschirme am Stadtstrand Playa de Palma reserviert werden können. Ziel dieser Initiative ist es, das Chaos und den Ärger über die begrenzten Liegeplätze zu reduzieren und eine bessere Organisation am Strand zu gewährleisten. Die App soll den Badegästen ermöglichen, Liegen und Schirme bequem im Voraus zu buchen und gleich online zu bezahlen.



An der Playa de Palma soll es ab 2025 möglich sein, Liegen und Schirme per App zu reservieren (Symbolbild).

Durch die neue App können Urlauberinnen und Urlauber ab 2025 ihren Strandplatz vorab reservieren und vermeiden so das übliche Gedränge und die unschöne Praxis, Liegen frühmorgens mit Handtüchern zu blockieren. Laut einem Sprecher des Rathauses soll diese digitale Lösung den Prozess vereinfachen und transparenter gestalten, indem sie einen Überblick über verfügbare und bereits reservierte Liegen bietet. Zudem sind weitere Verbesserungen geplant, wie etwa die Bereitstellung von kostenlosem WLAN am Strand und der Einsatz von Drohnen zur Unterstützung der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer.Mit der mobilen Anwendung soll es nach Informationen des Mallorca Magazins außerdem möglich sein, sich Schirme und Liegen nur für einige Stunden zu sichern. Bisher gibt es lediglich tageweise Buchungsoptionen. Allerdings sind auch noch einige Fragen offen, beispielsweise zur Preisgestaltung und zur Möglichkeit, wie weit im Voraus Reservierungen vorgenommen werden können. Diese Details sollen in den kommenden Monaten geklärt werden, bevor die App im nächsten Jahr offiziell startet. Aktuell bereitet die Stadt noch die Ausschreibung für den Betrieb der Stadtstrände im kommenden Jahr vor, die Nutzbarkeit der App wird dabei für alle Kandidatinnen und Kandidaten zwingend vorgeschrieben.Das Handtuch auf die Sonnenliege zu legen war gestern – jüngster Trick der Strandplatzblockade ist es, ein Handtuch in den Sonnenschirm zu hängen, noch bevor die Liegen überhaupt aufgebaut werden. Damit verärgern aktuell viele Urlauberinnen und Urlauber die Einheimischen sowie andere Reisegäste an der Playa de Palma. Regulär können die Sonnenliegen zwischen 10 und 19 Uhr angemietet werden, über Nacht werden sie eingesammelt. Die strohgedeckten Schirme bleiben jedoch stehen und werden nun dazu genutzt, die beliebtesten Plätze direkt am Wasser durch Handtücher zu reservieren. Da hierfür jedoch noch keine Leihgebühr entrichtet wurde, besteht auch kein Anspruch auf den Liegeplatz – andere Badegäste können die blockierenden Tücher also einfach zur Seite legen und die Liegen selbst anmieten, wenn sie früher am Strand eintreffen.