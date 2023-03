Für das Pantheon in Rom ist eine Eintrittsgebühr erforderlich

München, 17.03.2023 | 10:18 | spi

Das antike Pantheon in Rom kann künftig nur noch gegen Eintritt besichtigt werden. Das hat das italienische Kulturministerium am 16. März beschlossen. Wann die neue Regelung in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt. Die Kosten sollen sich aber auf maximal fünf Euro belaufen. Mit bis zu sieben Millionen Besucherinnen und Besuchern ist das Pantheon eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Italiens.



Für den Besuch des Pantheons in Rom wird künftig ein Eintrittsgeld erhoben.



Kinder dürfen kostenlos ins Pantheon



Die neue Regelung betrifft nur ausländische Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren. Wenn im Pantheon Gottesdienste stattfinden, ist der Eintritt ebenfalls frei. Auch die römische Bevölkerung kann den Kuppelbau weiterhin kostenlos besichtigen. Die Einnahmen werden zum größten Teil für die Erhaltung, Pflege und Restaurierung verwendet. Der Rest geht an die Diözese Rom.



Fast 2000 Jahre altes Bauwerk



Unter Kaiser Hadrian wurde das Pantheon um das Jahr 128 nach Christus fertiggestellt. Zunächst war es ein Tempel für römische Gottheiten, bis das architektonische Meisterwerk im frühen Mittelalter von Papst Bonifatius IV. zur Kirche geweiht wurde. Seit der Renaissance wurden im Pantheon auch Künstlerpersönlichkeiten wie Raffael und Baldassare Peruzzi bestattet. In Rom ist die Antike immer noch lebendig. Das Kolosseum, das Forum Romanum, der Circus Maximus und viele andere historische Stätten zeugen von der römischen Ästhetik. Die meisten Kulturstätten in Rom kosten bereits Eintritt. Kirchen können jedoch oft kostenlos besichtigt werden. Obwohl auch das Pantheon eine katholische Kirche ist, muss für den Besuch künftig bezahlt werden.Die neue Regelung betrifft nur ausländische Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren. Wenn im Pantheon Gottesdienste stattfinden, ist der Eintritt ebenfalls frei. Auch die römische Bevölkerung kann den Kuppelbau weiterhin kostenlos besichtigen. Die Einnahmen werden zum größten Teil für die Erhaltung, Pflege und Restaurierung verwendet. Der Rest geht an die Diözese Rom.Unter Kaiser Hadrian wurde das Pantheon um das Jahr 128 nach Christus fertiggestellt. Zunächst war es ein Tempel für römische Gottheiten, bis das architektonische Meisterwerk im frühen Mittelalter von Papst Bonifatius IV. zur Kirche geweiht wurde. Seit der Renaissance wurden im Pantheon auch Künstlerpersönlichkeiten wie Raffael und Baldassare Peruzzi bestattet.

Weitere Nachrichten über Reisen

17.03.2023 Navagio Beach auf Zakynthos: Besuchsverbot im Sommer 2023 Das beliebte Fotomotiv Navagio Beach auf Zakynthos bleibt in diesem Sommer aus Sicherheitsgründen geschlossen. Erdrutsche könnten die Besucherinnen und Besucher gefährden. Das beliebte Fotomotiv Navagio Beach auf Zakynthos bleibt in diesem Sommer aus Sicherheitsgründen geschlossen. Erdrutsche könnten die Besucherinnen und Besucher gefährden.

17.03.2023 Yosemite Nationalpark auf unbestimmte Zeit geschlossen Besucherinnen und Besucher können den Yosemite-Nationalpark bis auf weiteres nicht betreten. Starke Schneefälle haben alle Zufahrtsstraßen unpassierbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können den Yosemite-Nationalpark bis auf weiteres nicht betreten. Starke Schneefälle haben alle Zufahrtsstraßen unpassierbar gemacht.

17.03.2023 Generalstreik in Frankreich wird fortgesetzt Im März gehen die Generalstreiks in Frankreich weiter. Fast alle Branchen sind betroffen, wobei die Streiks bei der Bahn und an den Flughäfen die Reisenden besonders hart treffen. Im März gehen die Generalstreiks in Frankreich weiter. Fast alle Branchen sind betroffen, wobei die Streiks bei der Bahn und an den Flughäfen die Reisenden besonders hart treffen.

16.03.2023 Seychellen begrenzen die Bettenanzahl auf 16.000 Ab 2025 sollen auf den Seychellen keine neuen Gästebetten mehr eingerichtet werden. Die Regierung will einen nachhaltigen Tourismus mit hohen Qualitätsansprüchen. Ab 2025 sollen auf den Seychellen keine neuen Gästebetten mehr eingerichtet werden. Die Regierung will einen nachhaltigen Tourismus mit hohen Qualitätsansprüchen.