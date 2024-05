Paris: Eintritt für Eiffelturm wird teurer

München, 27.05.2024 | 12:34 | sei

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele erhöht Paris die Eintrittsgebühr für sein berühmtestes Wahrzeichen. Ab dem 17. Juni müssen Besucher und Besucherinnen bis zu 35,30 Euro bezahlen, um den Eiffelturm besichtigen zu dürfen. Begründet wird der Aufschlag mit hohen Instandhaltungskosten und den noch immer nachhallenden Verlusten durch die Corona-Krise.



Bisher mussten Erwachsene für eine Fahrt mit dem Aufzug bis zur Spitze des Pariser Eiffelturms 29,40 Euro pro Person zahlen, ab Mitte Juni steigt dieser Betrag auf 35,30 Euro. Wer sich für die Treppen entscheidet und nur bis zur zweiten Etage des Bauwerks hinaufsteigt, zahlt lediglich bis zu 14,20 Euro. Bisher waren es 10 Euro. Damit erhöhen sich die Preise um rund 20 Prozent. Kinder zahlen gestaffelt weniger Eintrittsgeld, unter vier Jahren ist der Zutritt gänzlich kostenfrei.Die Betreibergesellschaft des Eiffelturms begründet die Preiserhöhung zum Teil mit den hohen Einkommensverlusten, die das Wahrzeichen während der Corona-Pandemie erlitt. Sie werden mit mehr als 100 Millionen Euro beziffert, von denen die Stadt Paris nur einen Anteil bezuschusste. Das Geld wird dringend gebraucht, denn die Instandhaltung des 135 Jahre alten Turms ist teuer: Alle sieben Jahre benötigt der Eiffelturm einen neuen, schützenden Anstrich. Anlässlich der diesjährigen Olympischen Sommerspiele, die ab dem 26. Juli in Paris ausgetragen werden, tritt an die Stelle der üblichen ockerbraunen Farbe ein Goldton. Etwa 60 Tonnen Farbe sind nötig, um den 324 Meter hohen Turm vollständig zu streichen.Wer Paris in diesem Sommer als Urlaubsziel ausgesucht hat, muss nicht nur bei den Eintrittsgeldern mit höheren Ausgaben rechnen. Als Austragungsort der 33. Olympischen Sommerspiele verzeichnet die französische Hauptstadt auch in der übrigen touristischen Infrastruktur einen Preisanstieg. So kosten Hotelzimmer und Privatquartiere während des sportlichen Großereignisses deutlich mehr, auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen den Anlass für eine vorübergehende Verteuerung der Tickets für Bus und Bahn. Im Gegensatz zu diesen zeitlich begrenzten Preiserhöhungen soll der Eintritt für den Eiffelturm jedoch dauerhaft teurer bleiben.