Corona: Peru schafft Quarantäne für Urlauber ab

Peru lässt internationale Urlauber ab sofort wieder ohne 14-tägige Quarantäne einreisen. Laut Auswärtigem Amt kann stattdessen nun bei der Ankunft auf eigene Kosten ein Corona-Antigentest vorgenommen werden, dessen negatives Ergebnis von der Isolationspflicht befreit. Zusätzlich muss, wie bereits bisher, ein negativer und höchstens 72 Stunden alter PCR-Test mitgebracht werden.



Die Einreise nach Peru ist derzeit nur per Flugzeug möglich. Deutsche Urlauber dürfen nach Peru einreisen, sofern sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in Brasilien, Südafrika oder dem Vereinigten Königreich aufgehalten haben. Für Flüge innerhalb Perus wird kein Corona-Test verlangt, stattdessen müssen Passagiere per eidesstattlicher Erklärung ihre Freiheit von COVID-19-Symptomen bestätigen. Das peruanische Ministerium für Außenhandel und Tourismus will mit dem Beschluss einen Neustart der Tourismusbranche im Land ermöglichen.Noch mindestens bis zum 31. März herrscht in Peru der Corona-Ausnahmezustand, je nach Region sind unterschiedliche Beschränkungen in Kraft. Für die Hauptstadt Lima und deren Umgebung gilt seit dem 15. März für voraussichtlich 13 Tage eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 4 Uhr. Private Treffen sind generell, auch in den eigenen Wohnräumen, untersagt. Zudem dürfen an Sonntagen private Fahrzeuge nicht genutzt werden. In der Öffentlichkeit muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, dies gilt insbesondere auch an Flughäfen sowie an Bord der Flugzeuge. Weiterhin ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von einem Meter zu fremden Personen einzuhalten.Die Infektionszahlen in Peru sind seit Ende Januar konstant auf verhältnismäßig hohem Niveau, seit dem Ende vergangener Woche zeichnet sich eine leicht sinkende Tendenz ab. Das südamerikanische Land gilt gemäß der Einstufung des Robert Koch-Instituts als Risikogebiet, es herrscht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Für Einreisende greift in Deutschland deshalb eine Test- sowie Quarantänepflicht.