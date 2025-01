Peru: Tickets für Machu Picchu 2025 ab sofort buchbar

München, 23.01.2025 | 17:20 | ksu

Reisende können nun online Tickets für alle Besuchstermine 2025 von Machu Picchu in der Region Cusco und der Festung Kuélap in der Region Amazonas buchen. Die Buchungsfreigabe ermöglicht eine langfristige Reiseplanung zu diesen bedeutenden historischen Stätten in Peru.



Die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu bietet ein einzigartiges Erlebnis.



Restaurierung von Choquequirao abgeschlossen



Das peruanische Kulturministerium hat zudem nach vier Jahren die Restaurierung von 187 Inka-Terrassen im archäologischen Park Choquequirao abgeschlossen. Die Stätte, die oft als Schwester von Machu Picchu bezeichnet wird, liegt auf rund 3.000 Metern Höhe in der Region Cusco. Sie ist nur zu Fuß über eine mehrtägige Wanderung erreichbar, die üblicherweise in der Nähe der Stadt Cachora beginnt. Der Zugang zu der berühmten Inka-Stätte ist nur mit vorheriger Ticketbuchung möglich. Um Reisen längerfristig planen zu können, wurden nun im Buchungssystem Tickettermine für das gesamte Jahr 2025 freigeschaltet. Die Ticketbuchung für Machu Picchu empfiehlt sich frühzeitig, da die Nachfrage hoch ist und die täglichen Besuchszahlen begrenzt sind. Die Inka-Zitadelle gilt als eines der beliebtesten Reiseziele Perus, während die Festung Kuélap vor allem für ihre beeindruckende Architektur bekannt ist.

