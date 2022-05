Philippinen erlauben Einreise ohne Corona-Test

München, 30.05.2022 | 10:46 | soe

Die Philippinen lockern die Einreisebestimmungen weiter. Seit dieser Woche müssen Urlauberinnen und Urlauber, die mindestens eine Booster-Impfung erhalten haben, keinen zusätzlichen Negativtest vor der Abreise mehr vorlegen. Die Einreise ohne vollständigen Corona-Impfschutz ist Ausländern und Ausländerinnen fortan erlaubt, allerdings mit Test- und Quarantänepflicht.



Seit dem 30. Mai wenden die Philippinen erleichterte Einreisebedingungen an. Angekündigt wurden diese durch den stellvertretenden Präsidentensprecher Michel Kristian Ablan im Rahmen einer Online-Pressekonferenz. Damit entfällt für vollständig geimpfte Reisende ab sofort die Pflicht, bei der Ankunft einen negativen Corona-Test vorzulegen. Als vollständig geimpft erkennt der Inselstaat jedoch nur Personen ab 18 Jahren an, die zusätzlich zum Grundimpfschema mindestens eine Booster-Impfung erhalten haben. Für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren genügen zwei Impfdosen, Kinder unter zwölf Jahren müssen nur von vollständig geimpften Erwachsenen begleitet werden. Darüber hinaus haben Einreisende keine Reiseversicherung mehr nachzuweisen.Ausländer und Ausländerinnen ohne oder mit nicht vollständigem Corona-Impfschutz durften bislang nicht auf die Philippinen einreisen. Dieses Verbot wurde im Zuge der letzten Lockerung aufgehoben, künftig wird für diese Personen die gleiche Regelung angewendet wie für ungeimpfte Einheimische. Das bedeutet, dass vor der Abreise ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test oder ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest vorgelegt werden muss. In den ersten fünf Tagen nach der Ankunft müssen sich Reisende ohne vollständigen Impfschutz außerdem in einer Quarantäneeinrichtung isolieren, bevor ein PCR-Test durchgeführt wird. Anschließend ist die Quarantäne noch bis zum 14. Tag nach der Einreise in einer häuslichen Isolation fortzuführen.Die Philippinen galten lange Zeit als einer der am heftigsten von der Pandemie betroffenen Staaten der Erde. Erst zum Februar 2022 erlaubte das Land nach Entspannung der Pandemielage wieder die Einreise ausländischer Touristen und Touristinnen, die es unter anderem für seine abwechslungsreiche Landschaft mit Vulkanen, tropischem Dschungel und paradiesischen Stränden schätzen. Das philippinische Tourismusministerium DOT zeigte sich erfreut über die gelockerten Einreisebedingungen und hofft auf einen Aufschwung der Reisebranche, der vor allem kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen wird.