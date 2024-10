Philippinen und Taiwan bereiten sich auf Tropensturm "Kong-rey" vor

München, 29.10.2024 | 11:18 | nmh

Ein neuer Tropensturm wird in den kommenden Tagen die Philippinen und möglicherweise auch Taiwan erreichen. Der philippinische Wetterdienst rechnet damit, dass der Sturm in den nächsten Tagen an Stärke gewinnen könnte. Reisende in der Region sollten sich auf örtliche Sicherheitsvorkehrungen einstellen und ihre Reisepläne gegebenenfalls anpassen.



Wetterwarnung in Südostasien: Tropensturm "Kong-rey" könnte die Philippinen und Taiwan treffen.

Reisende in den Philippinen und Taiwan sollten in den kommenden Tagen die Wetterlage aufmerksam beobachten. Der Tropensturm „Kong-rey“ bringt voraussichtlich ab Montag Regen und Wind, was sich vor allem auf den Norden der Philippinen und möglicherweise Taiwan auswirken könnte. Aktuell stuft der Wetterdienst den Sturm als Tropensturm ein, jedoch könnte er sich im Verlauf der Woche weiter verstärken.Reisende vor Ort sollten sich regelmäßig bei ihren Unterkünften und lokalen Behörden über die aktuelle Wetterlage informieren. In Küstenregionen ist es ratsam, geplante Ausflüge sowie Strandbesuche nach Möglichkeit zu verschieben. Es empfiehlt sich auch, persönliche Dokumente und wichtige Gegenstände griffbereit zu halten. Reisende, die in den kommenden Tagen nach Südostasien aufbrechen, sollten sich über eventuelle Flugänderungen informieren und bei Bedarf Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufnehmen.In den Herbstmonaten sind Tropenstürme in Südostasien häufiger. Allerdings scheinen die tropischen Wirbelstürme in der Region immer häufiger und intensiver zu werden, was Expertinnen und Experten auf den Klimawandel zurückführen. Die Taifune und Stürme entwickeln sich oft in Küstennähe und gewinnen schnell an Stärke, was ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung in den betroffenen Küstenregionen verstärkt.