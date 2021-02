Corona-Lockerungen: Polen öffnet Hotels

München, 08.02.2021 | 15:33 | soe

In Polen werden zum Ende der Woche einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen erwartet. So sollen ab dem 12. Februar Hotels wieder Übernachtungsgäste empfangen dürfen, zudem sollen Kinos und Theater den Betrieb aufnehmen. Für alle Einrichtungen gelten jedoch weiterhin Hygieneauflagen.



Die Lockerungen sollen zunächst zwei Wochen lang getestet werden. In dieser Zeit unterliegen sowohl Hotelbetriebe als auch Unterhaltungsstätten in Polen einer Kapazitätsbeschränkung und dürfen zunächst nur jeweils die Hälfte ihrer Betten beziehungsweise Sitzplätze belegen. Darüber hinaus erhalten die Menschen in Deutschlands östlichem Nachbarland auch wieder mehr Möglichkeiten für sportliche Betätigung: Skipisten und Sportplätze im Freien werden ebenso wieder geöffnet wie Sportschwimmhallen. Für Fitnessstudios gilt dies jedoch nicht, sie bleiben weiterhin unzugänglich. Auch Restaurants ist es wie bislang nur erlaubt, Speisen auszuliefern.Nach Aussage des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki hat sich die Infektionszahl in Polen stabilisiert, jedoch ist die Gesamtlage nach wie vor fragil und die weitere Entwicklung des Virus unberechenbar. Die Zahlen der Johns Hopkins University zeigen ebenfalls eine Stagnation der Infektionskurve seit rund zwei Wochen, jedoch verzeichnet Polen nach Informationen der Tagesschau weiterhin zwischen 400 und 500 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus pro Tag. Damit liegt die Quote ähnlich der in Deutschland, welches jedoch rund doppelt so viele Einwohner hat.Polen gilt als Corona-Risikogebiet. Wer über eine EU-Außengrenze einreist, muss sich derzeit für zehn Tage in Quarantäne begeben. Dies gilt ebenso für organisierte Reisen über eine EU-Binnengrenze, die per Bus, Bahn, Flugzeug oder Schiff erfolgen. Bei einem Grenzübertritt mit dem privaten Fahrzeug greift die Regelung jedoch nicht, zudem gibt es Ausnahmen für Geimpfte und Personen mit aktuellem negativen Corona-Testergebnis.