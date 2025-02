Pompeji: Archäologen entdecken monumentales Fresko in Bankettsaal

München, 28.02.2025 | 12:13 | sei

Bei aktuellen Ausgrabungen in Pompeji hat ein Archäologenteam ein außergewöhnlich gut erhaltenes Fresko entdeckt. Das Wandgemälde befindet sich in einem Bankettsaal und zeigt über drei Wände hinweg eine festliche Prozession zu Ehren des Weingottes Dionysos. Die Malerei stammt aus der Zeit zwischen 40 und 30 vor Christus und war zum Zeitpunkt des Vesuvausbruchs im Jahr 79 nach Christus bereits über 100 Jahre alt.



Die Überreste der antiken Stadt Pompeji sind dank eines neu entdeckten Freskos bald um eine Attraktion reicher. © CHECK24/ Hanke

Das neu entdeckte Fresko erstreckt sich über drei Wände eines Bankettsaals, während die vierte Seite des Raumes zu einem Garten hin offen war. Dargestellt ist eine feierliche Prozession mit Tänzerinnen und Tänzern, Flötenspielern, wilden Jägern und verschiedenen mythischen Gestalten. Besonders auffällig ist die Abbildung einer Frau mit einer Fackel, die vermutlich im Sterben liegt. Die Darstellungen weisen auf eine tief religiöse Bedeutung hin und stehen in Verbindung mit den dionysischen Mysterien, einem Kult, der im antiken Rom weit verbreitet war.Gabriel Zuchtriegel, der deutsche Direktor des Archäologischen Parks Pompeji, bezeichnete den Fund als eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre. Laut Zuchtriegel sei das Fresko nicht nur ein bedeutendes Beispiel römischer Kunst, sondern gebe auch Einblicke in die religiösen und gesellschaftlichen Rituale der damaligen Zeit. Bankettsäle mit solch aufwendigen Wandmalereien waren in der römischen Oberschicht ein Statussymbol und dienten als Orte für Feierlichkeiten und kultische Zeremonien.Die Stadt Pompeji zählt zu den bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt. Seit ihrer Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert fördern Ausgrabungen immer wieder spektakuläre Funde zutage, die Einblicke in das Leben der antiken Römerinnen und Römer ermöglichen. Heute besuchen jährlich über vier Millionen Menschen die Ruinenstadt nahe Neapel. Das neu entdeckte Fresko wird voraussichtlich im Rahmen der bestehenden Besichtigungsrouten zugänglich gemacht und könnte zu einer neuen Attraktion für Besucherinnen und Besucher Pompejis werden.