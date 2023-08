Portugal: Eigenes 49-Euro-Ticket mit Einschränkungen

München, 15.08.2023 | 16:00 | spi

Portugal hat ein 49-Euro-Ticket eingeführt, das in den meisten Regionalzügen des Landes als Fahrschein akzeptiert wird. Ähnlich wie das deutsche Gegenstück ist das Portugalticket ohne Fahrtenlimit einen Monat lang gültig. Im Unterschied zum DB-Fahrschein müssen Reisende jedoch einige Einschränkungen berücksichtigen. Das 49-Euro-Ticket in Portugal gilt nicht im öffentlichen Nahverkehr einiger Großstädte. Zudem gehören Verbindungen in den Regionen Alentejo Litoral und Coimbra nicht zum Gültigkeitsbereich der neuen Monatskarte.



Das 49-Euro-Ticket kommt mit Einschränkungen nach Portugal. © Comboios de Portugal

Das 49-Euro-Ticket soll das Bahnfahren vereinfachen und kostengünstiger machen. In Deutschland ist das Ticket mit 9,6 Millionen Fahrgästen sehr beliebt. Nun bietet auch Portugal ein vergleichbares Ticket an. In der Landessprache heißt die Karte Passe Ferroviário Nacional und ist einen Monat gültig. Innerhalb dieser Zeit dürfen Reisende unbegrenzt mit teilnehmenden Zügen fahren. Ausgestellt wird das Ticket von der nationalen Eisenbahngesellschaft Comboios de Portugal (CP). Das 49-Euro-Ticket in Portugal berechtigt nur zur Nutzung von Regionalbahnen. In höherklassigen Zügen wie Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional und Internacional gilt das Portugalticket nicht.Anders als das Deutschlandticket gilt das 49-Euro-Ticket nicht in allen Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs. Für Straßenbahnen und Metros in den Großstädten Coimbra, Lissabon und Porto müssen weiterhin gesonderte Fahrkarten gekauft werden. Auch in portugiesischen Regionalbussen hat das 49-Euro-Ticket keine Gültigkeit. Regionalbahnen in den Subregionen Alentejo Litoral und Coimbra akzeptieren die neue Monatskarte ebenfalls nicht.In Portugal ist das 49-Euro-Ticket an allen CP-Fahrkarten-Schaltern erwerblich. Voraussetzung zum Kauf ist jedoch eine Kundenkarte der portugiesischen Eisenbahn. Diese kann für 6 Euro am gleichen Schalter erworben werden. Dafür müssen Reisende ein Antragsformular ausfüllen, am Schalter ein amtliches Ausweisdokument vorzeigen und ein Passfoto bereithalten. Auf der offiziellen Seite der Comboios de Portugal kann das Antragsformular bereits heruntergeladen werden. Das 49-Euro-Ticket wird beim Kauf digital auf der Kundenkarte gespeichert.