Thailand: Schweres Erdbeben in Bangkok

Am Freitagmorgen, dem 28. März, war in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein starkes Erdbeben zu spüren. Das Epizentrum lag laut dem Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) im Nachbarland Myanmar und erreichte dort eine Stärke von 7,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab sogar eine Magnitude von 7,7 an. Vorsorglich verließen zahlreiche Menschen Gebäude, auch medizinische Einrichtungen reagierten mit temporären Evakuierungen.