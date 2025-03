Unwetter auf Mallorca: Hagelschauer überrascht Reisende im Südosten

Griechenland: Kein Fährverkehr am 9. April wegen landesweitem Streik 24.03.2025

Am Mittwoch, dem 9. April, steht in Griechenland der Fährverkehr still. Die Seemannsgewerkschaft PNO schließt sich einem landesweiten Streik gegen steigende Lebenshaltungskosten und Wohnungsknappheit an. mehr