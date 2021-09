Portugal hebt Großteil der Corona-Beschränkungen auf

München, 24.09.2021 | 11:45 | lvo

Wie bereits mehrere andere Staaten hebt auch Portugal einen Großteil der bestehenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus auf. Die Lockerungen sollen laut einem Bericht des Informationsdienstes A3M am 1. Oktober greifen. In einigen Bereichen bleibt die Maskenpflicht jedoch bestehen und auch ein Corona-Zertifikat muss weiterhin nachgewiesen werden.



Portugal hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf.

Fast alle Corona-Beschränkungen sollen in der kommenden Woche entfallen, darunter insbesondere die Pflicht zum Nachweis eines Corona-Zertifikats in touristischen Unterkünften. Bislang müssen Hotelgäste eine Impfung, Genesung oder einen negativen COVID-19-Test vorlegen, um einchecken zu dürfen. Auch für den Zutritt zu Fitnessstudios wird die Bescheinigung nicht mehr benötigt. Für die Teilnahme an Großveranstaltungen sowie auf Flug- und Schiffsreisen bleibt das Dokument hingegen verpflichtend.Mit den Lockerungen einher geht zudem die Öffnung des Nachtlebens. Ab dem 1. Oktober dürfen Nachtclubs, Bars und Diskotheken in Portugal wieder genutzt werden. Um Zugang zu erhalten, müssen Gäste auch hier den 3G-Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Negativ-Testung erbringen. Auch Kapazitätsbeschränkungen in gastronomischen Betrieben entfallen ab dem kommenden Freitag.Mit den Lockerungen haben sowohl Einheimische als auch Touristen in Portugal wieder mehr Möglichkeiten für eine Rückkehr zur Normalität. Dennoch warnt Premierminister Antonio Costa die Bevölkerung, dass die Pandemie noch nicht vorüber sei. Mit der Aufhebung vieler Einschränkungen beginne eine Zeit der Selbstverantwortung aller Mitmenschen. Über 80 Prozent der portugiesischen Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft, wodurch die aktuellen Lockerungen nun möglich werden.