Portugal verlängert Corona-Einreisebeschränkungen bis 5. April

Portugal belässt die derzeit geltenden Einreisbestimmungen für Ankünfte auf dem Festland noch bis mindestens zum 5. April in Kraft. Damit müssen Einreisende aus Deutschland weiterhin einen negativen PCR-Test vorweisen, der schon vor dem Abflug vorhanden sein muss. Für die Inselregionen Madeira und Azoren herrschen gesonderte Regelungen.



Wer aus Deutschland aufs portugiesische Festland fliegen möchte, muss schon beim Check-in ein höchstens 72 Stunden altes, negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Kinder unter zwei Jahren sind von dieser Pflicht befreit. Darüber hinaus wird von Einreisenden das Ausfüllen einer Passenger Locator Card gefordert. Nach der Landung finden Temperaturmessungen statt; weist ein ankommender Passagier mehr als 38 Grad Celsius auf, können weitere Untersuchungen sowie Selbstisolationsmaßnahmen angeordnet werden.Die zu Portugal gehörenden Inseln haben teils eigene Corona-Maßnahmen bestimmt. Madeira handhabt die Einreise etwas freier: Alternativ zum bereits vor Abflug vorgenommenen PCR-Test können ankommende Urlauber diesen auch kostenfrei nach Ankunft auf der Insel durchführen lassen. In diesem Fall müssen sie sich jedoch bis zum Erhalt des Ergebnisses in ihrem Hotel isolieren, in der Regel dauert dies höchstens zwölf Stunden. Wer eine vollständige Corona-Impfung oder eine Genesung von der Infektion nachweisen kann, benötigt keinen Test für die Einreise nach Madeira.Die Inselgruppe der Azoren verlangt von Einreisenden ab zwölf Jahren ein negatives PCR-Testergebnis, das beim Abflug höchstens 72 Stunden alt ist. Zudem ist das Ausfüllen eines Online-Fragebogens erforderlich. Wer sich länger als sieben Tage auf den Azoren aufhält, muss am sechsten sowie gegebenenfalls am zwölften Tag einen weiteren Test vornehmen lassen. Auch bei Reisen zwischen den einzelnen Inseln des Archipels besteht teils eine PCR-Testpflicht. Die Azoren gelten aus deutscher Sicht nicht mehr als Corona-Risikogebiet.