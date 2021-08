Portugal: Neue Corona-Regeln für Gastronomie

München, 24.08.2021 | 09:39 | cge

In Portugal sind seit dem 23. August 2021 neue Corona-Regeln in der Gastronomie in Kraft. Unter anderem gilt nun landesweit ab 2 Uhr nachts eine Sperrstunde, für die größte Azoren-Insel São Miguel greifen gesonderte Bestimmungen. Dies geht aus Informationen des Portals A3M hervor.



Neben der Sperrstunde für Restaurants greifen seit dem 23. August 2021 neue Kapazitätsbeschränkungen. An Tischen in gastronomischen Innenbereichen ist es bis zu acht Personen gestattet, gemeinsam Platz zu nehmen. In Außenbereichen dürfen maximal 15 Menschen zusammen bewirtet werden. Bars dürfen wieder öffnen. Eine Maskenpflicht besteht außerhalb des eigenen Tisches. Als Zutrittsvoraussetzung für Innenräume benötigen Gäste außerdem einen Nachweis über einen negativen Test oder eine vollständige Corona-Impfung beziehungsweise eine überstandene Infektion mit COVID-19. Die Regelung gilt für Freitagabende ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und an Feiertagen.Für den Check-in in touristische Beherbergungsbetriebe ist in Portugal landesweit ebenfalls eine Nachweispflicht in Kraft. Anerkannt werden Impf- und Genesungsbescheinigungen sowie negative Tests. Zulässig sind hierbei maximal 72 Stunden alte PCR-Tests oder Antigentests, die höchstens 48 Stunden zurückliegen. Selbsttests dürfen maximal 24 Stunden alt sein und müssen unter Aufsicht geschulten Personals durchgeführt worden sein. Diese können auch direkt vor Ort im Hotel oder Restaurant erfolgen. Akzeptiert wird alternativ das digitale COVID-Zertifikat der Europäischen Union. Die Nachweispflicht greift sowohl für Hotels als auch für private Vermietungen.Auf den Azoren gilt hinsichtlich der Sperrstunde für die Gastronomie eine Sonderregelung. Auf der größten Insel des Archipels, São Miguel, müssen Restaurants und Cafés um 23 Uhr schließen. Take-away und Lieferungen nach Hause sind auch darüber hinaus bis zum Ende der regulären Öffnungszeit des Gastronomiebetriebes möglich. Die maximale Personenzahl an Tischen ist auf vier Gäste beschränkt. Auf São Miguel dürfen sich außerdem maximal sechs Personen in der Öffentlichkeit versammeln.