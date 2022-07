Portugal, Spanien, Italien: Waldbrände in Südeuropa durch Hitzewelle

München, 14.07.2022 | 11:40 | soe

Durch die anhaltende Trockenheit und die wiederkehrend hohen Temperaturen steigt in Südeuropa die Waldbrandgefahr. In mehreren Staaten sind bereits Feuer ausgebrochen, darunter in den Urlaubsländern Portugal, Spanien, Italien und Frankreich. Urlauber und Urlauberinnen sollten ihr Verhalten in der Natur an die besondere Situation anpassen.



In Südeuropa kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Ländern gegen Waldbrände.



Brände in Italien, Griechenland und Frankreich



Auch in Frankreich mussten Rettungskräfte Anwohner und Anwohnerinnen vor Waldbränden in Sicherheit bringen, dort waren sogar 6.000 Menschen betroffen. Südlich von Bordeaux wurden mehrere Campingplätze geräumt, es herrscht die Hitzewarnstufe Orange. In Griechenland wurden die Menschen besonders im Großraum um die Hauptstadt Athen, in der Region Attika und auf mehreren Inseln, darunter die beliebte Urlaubsinsel Kreta, zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Dort herrscht die zweithöchste Wandbrandgefahrstufe, landesweit wurden bereits mehrere Feuer gemeldet. In Italien kämpft die Feuerwehr gegen einen großen Brand zwischen den Regionen Ligurien und Toskana. Inzwischen haben mehrere norditalienische Regionen den Dürre-Notstand ausgerufen und fordern die Menschen zum Wassersparen auf.



Rat an Reisende



Die meisten Waldbrände entstehen durch menschliches Zutun, sehr häufig durch Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit. Wer sich in einer waldbrandgefährdeten Zone aufhält, ob im Urlaub oder im Heimatland, sollte deshalb gewisse Verhaltensregeln befolgen. Das Rauchen in der Natur sowie das Wegwerfen von Zigarettenresten ist unbedingt zu unterlassen, dies gilt auch für Autofahrten entlang von Wäldern. Auch jegliche andere offenen Feuerquellen haben in diesen Gebieten nichts zu suchen. Spazierengehende und Wanderer sowie Wanderinnen sollten keine Glasabfälle liegen lassen, da diese bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken und einen Brand auslösen könnten. Vorsicht außerdem beim Parken von Autos auf nicht befestigten Flächen: Steht der Wagen auf einem brennbaren Untergrund, beispielsweise trockenem Gras, kann auch hier durch den erhitzten Katalysator ein Feuer entstehen. In Spanien bringt derzeit die zweite große Hitzewelle des Jahres Einheimische und Reisegäste zum Schwitzen. Bis zu 44 Grad Celsius werden im Süden und Westen des Landes in den Regionen Extremadura und Andalusien gemessen. Dort wütet derzeit auch ein großer Waldbrand: Nahe der Grenze zu Portugal hat das Feuer bereits mehr als 3.500 Hektar Land vernichtet. Im Nachbarland ist vor allem das Zentrum betroffen, aus den Gemeinden Leiria, Ourém und Pombal wurden insgesamt 600 Menschen evakuiert.Auch in Frankreich mussten Rettungskräfte Anwohner und Anwohnerinnen vor Waldbränden in Sicherheit bringen, dort waren sogar 6.000 Menschen betroffen. Südlich von Bordeaux wurden mehrere Campingplätze geräumt, es herrscht die Hitzewarnstufe Orange. In Griechenland wurden die Menschen besonders im Großraum um die Hauptstadt Athen, in der Region Attika und auf mehreren Inseln, darunter die beliebte Urlaubsinsel Kreta, zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Dort herrscht die zweithöchste Wandbrandgefahrstufe, landesweit wurden bereits mehrere Feuer gemeldet. In Italien kämpft die Feuerwehr gegen einen großen Brand zwischen den Regionen Ligurien und Toskana. Inzwischen haben mehrere norditalienische Regionen den Dürre-Notstand ausgerufen und fordern die Menschen zum Wassersparen auf.Die meisten Waldbrände entstehen durch menschliches Zutun, sehr häufig durch Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit. Wer sich in einer waldbrandgefährdeten Zone aufhält, ob im Urlaub oder im Heimatland, sollte deshalb gewisse Verhaltensregeln befolgen. Das Rauchen in der Natur sowie das Wegwerfen von Zigarettenresten ist unbedingt zu unterlassen, dies gilt auch für Autofahrten entlang von Wäldern. Auch jegliche andere offenen Feuerquellen haben in diesen Gebieten nichts zu suchen. Spazierengehende und Wanderer sowie Wanderinnen sollten keine Glasabfälle liegen lassen, da diese bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken und einen Brand auslösen könnten. Vorsicht außerdem beim Parken von Autos auf nicht befestigten Flächen: Steht der Wagen auf einem brennbaren Untergrund, beispielsweise trockenem Gras, kann auch hier durch den erhitzten Katalysator ein Feuer entstehen.

Weitere Nachrichten über Reisen

14.07.2022 Indonesien: Ausländer benötigen keinen Booster für Einreise Indonesien hat zum 17. Juli die Reisebedingungen für seine Bevölkerung verschärft. Für Ausländer gilt dies jedoch nicht, sie dürfen auch ohne Booster-Impfung testfrei einreisen. Indonesien hat zum 17. Juli die Reisebedingungen für seine Bevölkerung verschärft. Für Ausländer gilt dies jedoch nicht, sie dürfen auch ohne Booster-Impfung testfrei einreisen.

13.07.2022 Mallorca: Touristen sollen Benimm-Selbstverpflichtung unterschreiben Urlauber und Urlauberinnen an der Playa de Palma sollen beim Einchecken ins Hotel künftig eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Diese regelt die Vorgaben zu Alkoholkonsum und Lärm. Urlauber und Urlauberinnen an der Playa de Palma sollen beim Einchecken ins Hotel künftig eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Diese regelt die Vorgaben zu Alkoholkonsum und Lärm.

13.07.2022 Italien: Sorrento verbietet Badekleidung in der Stadt Der italienische Badeort Sorrento nahe der Amalfiküste verbietet Urlaubern und Urlauberinnen das Tragen von Bikinis und Badehosen. Dies gilt jedoch nur in der Ortschaft. Der italienische Badeort Sorrento nahe der Amalfiküste verbietet Urlaubern und Urlauberinnen das Tragen von Bikinis und Badehosen. Dies gilt jedoch nur in der Ortschaft.

12.07.2022 Kambodscha streicht Quarantäne für Ungeimpfte Kambodscha hat die Quarantäne für Ungeimpfte abgeschafft. Seit dem 11. Juli müssen sie sich nur noch bei der Ankunft einem Schnelltest unterziehen. Kambodscha hat die Quarantäne für Ungeimpfte abgeschafft. Seit dem 11. Juli müssen sie sich nur noch bei der Ankunft einem Schnelltest unterziehen.