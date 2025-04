Proteste in der Türkei: Was Reisende jetzt beachten sollten

Großbritannien: ETA-Pflicht ab 2. April – was Reisende jetzt wissen müssen 31.03.2025

Die neue ETA-Regelung für Großbritannien tritt am 2. April 2025 in Kraft. Wer ab diesem Zeitpunkt in das Vereinigte Königreich einreisen will, benötigt vorab eine digitale Einreisegenehmigung – auch Kinder. Für Transitpassagiere gilt eine Ausnahme. mehr