Quallenplage auf Mallorca färbt Strände blau

Mehrere Strände auf Mallorca sind derzeit von einer auffälligen Naturerscheinung betroffen: Segelquallen, auch bekannt als „Boote des Heiligen Petrus“, wurden in großer Zahl an die Küste gespült. Betroffen sind unter anderem die Buchten von Port de Sóller im Nordwesten und Port d’Andratx im Südwesten der Insel. Bereits Anfang März waren auch Strände an der Ostküste wie Cala Millor betroffen.