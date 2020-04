14 Tage Quarantäne-Pflicht bei Ankunft an deutschen Flughäfen

München, 14.04.2020 | 09:13 | lvo

Wer nach Deutschland einreist, für den gilt seit dem 10. April eine Quarantäne-Pflicht. Nach der Ankunft an einem der Flughäfen in der Bundesrepublik sollen sich Reisende in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben. Die neue Regelung hat das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung beschlossen.



Bei der Einreise nach Deutschland gilt seit dem 10. April eine häusliche Quarantäne.

Zwar wird von Reisen derzeit generell abgeraten, dennoch kommen an den Flughäfen nach wie vor Rückkehrer an und einige Reisen sind teils unvermeidbar. An den deutschen Airports wie in Hamburg oder Frankfurt wird seit dem Osterwochenende aktiv über die neue Regelung informiert, die unabhängig davon gilt, ob der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht. Die Regelung soll zunächst bis zum 19. April bindend sein. Die zweiwöchige Selbstisolation gilt für alle Menschen, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben. Damit ist sie nicht nur für die Einreise auf dem Luftweg, sondern auch auf dem Seeweg oder beim Überqueren der Grenzen mit dem Pkw verpflichtend. Sie gilt vor allem für deutsche Staatsbürger, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer. Ausgenommen sind lediglich Berufspendler sowie bestimmte Gruppen wie Lkw-Fahrer oder medizinisches Personal.Die weltweiten Einreisebeschränkungen machen das Reisen – zusätzlich dazu, dass es derzeit nicht empfohlen wird – noch schwerer. So hat die kanadische Air Canada fast alle internationalen Flugverbindungen bis Juni annulliert. Auch die USA behalten den bestehenden Einreisestopp bei und in Frankreich wurde gerade erst verkündet, den Lockdown zu verlängern.