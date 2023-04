Rauchverbot: Mallorca, Ibiza und Menorca greifen durch

München, 13.04.2023 | 12:48 | spi

Mallorca verhängt ein Rauchverbot an weiteren beliebten Stränden. Andere Baleareninseln wie Ibiza und Menorca schließen sich dem erweiterten Rauchverbot an. Insgesamt 28 Strände werden künftig rauchfrei sein. Das sind neun weitere Nichtraucher-Strände im Vergleich zum Vorjahr. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit zum Teil sehr hohen Geldstrafen rechnen. Hintergrund der Maßnahme ist zum einen der Müll und zum anderen die Gesundheit aller Strandgäste.



An immer weniger Balearenstränden darf geraucht werden.

In Spanien sind Rauchverbote auch aus Barcelona bekannt. Nun verhängen immer mehr lokale Regierungen ein ähnliches Verbot an ihren Stränden. Auf Ibiza, Mallorca und Menorca erinnern große Schilder am Strandzugang an die neue Regelung. Neben dem Hinweis „Rauchfreie Zone“ ist darauf auch ein QR-Code zu finden. Über diesen können Touristinnen und Touristen weitere Informationen über das Verbot, seinen Zweck und mögliche Strafen abrufen.Auf der Baleareninsel Ibiza wurden in diesem Jahr die fünf Strände Es Bol Nou, Es Cavallet, Es Migjorn, Platges de Comte und Playa de Talamanca zu rauchfreien Zonen erklärt. Außerdem bleibt das Rauchen an den Stränden Cala de Sant Vicent, Santa Eulària und Ses Figueretes verboten. Auch der Strand Platja Gran auf Menorca ist rauchfrei. Auf Mallorca sind Albercutx, Cala Barques, Cala Molins und die Strände von Formentor seit kurzem vom blauen Dunst befreit. Wer in einer rauchfreien Zone mit einem Glimmstängel erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2.000 Euro rechnen.„Strände ohne Qualm, gesunde Strände 2023” lautet das Motto der Rauchfrei-Bewegung auf den Balearen. Die Probleme des Rauchens am Strand sind vielfältig. Rauchende stören und gefährden mit ihrem Qualm andere Badegäste. Außerdem sind Zigarettenstummel der häufigste Abfall, der an Stränden gefunden wird. Nicht nur Kinder kommen mit dem giftigen Müll in Kontakt, sondern auch Strand- und Meereslebewesen mit noch unbekannten Folgen. Strände, die als Nichtraucherzonen ausgewiesen sind, sind daher für Familien und Umweltbewusste die erste Wahl.