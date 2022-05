Rechtzeitige Anreise zum Flughafen: Wann muss ich jetzt am Airport sein?

München, 03.05.2022 | 16:14 | soe

Im Verlauf der Corona-Pandemie kamen zu den regulären Prozessen am Flughafen noch weitere Komponenten hinzu, die Fluggäste bis zum Boarding hinter sich bringen müssen. Neben dem Check-in, der Gepäckabgabe und der Sicherheitskontrolle werden nun auch Corona-Bescheinigungen kontrolliert und in Warteschlangen auf mehr Abstände geachtet. Seit dem Ende der meisten Reisebeschränkungen steigt darüber hinaus das Passagieraufkommen. Welche Folgen hat dies für die Anreisezeit zum Flughafen – müssen Reisende jetzt früher zum Airport fahren als vorher?



Bei der Anreise zum Flughafen gilt außerhalb besonderer Stoßzeiten weiterhin eine Faustregel von zwei Stunden.

Die diesjährigen Osterferien galten für zahlreiche deutsche Airports als erste Feuerprobe in der neuen Normalität des Reiseverkehrs, das erwartete große Chaos blieb jedoch trotz einzelner Flugausfälle und Verspätungen aus. Noch im vergangenen Herbst sah die Lage anders aus: Besonders am neuen Hauptstadtflughafen BER bildeten sich lange Warteschlangen, einzelne Fluggesellschaften forderten ihre Kunden und Kundinnen daraufhin zu einer früheren Anreise vonvor dem geplanten Abflug auf. Viele Passagiere und Passagierinnen sind deshalb noch immer verunsichert über den optimalen Zeitpunkt für die Ankunft am Airport. Ein Blick auf die aktuellen Empfehlungen der Airlines und Flughäfen zeigt jedoch, dass dien aus der Zeit vor der Pandemie grundsätzlich weiterhin gilt.So empfiehlt der Flughafenauf seiner Homepage, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal einzutreffen und sich nach dem Check-in schnellstmöglich durch die Sicherheitskontrolle zu begeben. Auch die Airports inraten Fluggästen, sich spätestens 120 Minuten vor der Abflugzeit am Flughafen einzufinden. Etwas differenzierter lesen sich die Tipps des: Zwischen 90 Minuten und zwei Stunden sollten Passagiere und Passagierinnen da sein, bei Direktflügen in die USA auch früher. Zudem sind die Empfehlungen der einzelnen Fluggesellschaften zu berücksichtigen.Auch die Fluglinien orientieren sich generell an dem Richtwert von zwei Stunden. Dabei empfiehlt dieim besten Fall eine Ankunft von zweieinhalb Stunden vor dem Abflug, beiundsind es zwei Stunden. Ergänzt wird der Hinweis um den Rat, eine zusätzliche halbe Stunde für den Weg vom Check-in bis zum Flugsteig einzuplanen, insbesondere bei hohem Fluggastaufkommen zu Stoßzeiten, bei der Abgabe von Sondergepäck oder bei Inanspruchnahme von besonderer Flugbetreuung. Auchrichtet sich bei der empfohlenen Ankunftszeit nach dem Erreichen des Gates. Dort sollten Fluggäste spätestens 45 Minuten vor dem geplanten Start ankommen. Bei Günstigfliegerwerden 30 Minuten Frist angegeben, die zwischen dem Eintreffen am Flugsteig und der Abflugzeit liegen sollten. Generell rät diese Airline jedoch dazu, das Gepäck so früh wie möglich abzugeben.machen die empfohlene Ankunftszeit auch vom gewählten Ziel abhängig, so sollten Fluggäste von Easyjet bei Verbindungen nach Israel drei statt zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein. Die niederländische KLM empfiehlt bei europäischen Routen zwei Stunden Pufferzeit, bei Interkontinentalflügen mindestens drei.Ebenso wichtig wie ein pünktliches Erscheinen am Flughafen ist eine gute Vorbereitung der Reise. So sollte dasnach Möglichkeit auf höchstens ein Stück pro Person reduziert werden, wichtigesind stets griffbereit zu halten. Darüber hinaus rufen Airlines und Flughäfen dazu auf, die Optionen desund gegebenenfalls der Gepäckabgabe am Vorabend zu nutzen.