Reisepass: Digitales Passfoto ab Mai 2025 Pflicht

San Francisco eröffnet Sunset Dunes Park: Neue autofreie Promenade direkt am Ozean 22.04.2025

Kalifornien setzt auf grüne Stadtentwicklung: Am Ocean Beach in San Francisco wurde ein ehemaliger Küsten-Highway in einen 3,2 Kilometer langen Park umgewandelt – mit Fahrradwegen, Naturflächen und Kunst im öffentlichen Raum. mehr