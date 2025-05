Rekordfrüher Monsun legt Mumbai lahm – Unwetterwarnung für Reisende

Die Behörden in Mumbai raten aktuell dazu, das Haus nur in dringenden Fällen zu verlassen. Zahlreiche Straßen in der Millionenmetropole sind überflutet, Busverbindungen wurden eingestellt und auch der Bahnverkehr ist teilweise zum Erliegen gekommen. Reisende sollten mit Verzögerungen bei der An- und Abreise rechnen. Auch Flüge vom und zum internationalen Flughafen Mumbai waren zeitweise verspätet oder wurden umgeleitet.

Beginn der Regenzeit so früh wie noch nie

Normalerweise beginnt der Monsun im Süden Indiens Anfang Juni und erreicht Mumbai um den 11. Juni. In diesem Jahr setzte der Regen jedoch bereits am 26. Mai ein. Der indische Wetterdienst spricht von einem Rekord. Seit Beginn der digitalen Wetteraufzeichnungen im Jahr 2001 wurde der Monsun nie früher in der Stadt registriert. Klimaforscher sehen darin einen weiteren Hinweis auf zunehmende Wetterextreme durch den Klimawandel.

Bedeutung des Monsuns: Fluch und Segen zugleich

Für die Landwirtschaft Indiens ist der Monsun lebenswichtig: 70 bis 80 Prozent des Jahresniederschlags fallen in Süd- und Westindien zwischen Juni und September. Gleichzeitig bringt die alljährliche Regenzeit regelmäßig Überschwemmungen, Verkehrschaos und Infrastrukturausfälle mit sich – besonders in dicht besiedelten Regionen wie Mumbai oder Delhi.

Was sollten Indien-Reisende jetzt wissen?

Wer in den kommenden Tagen oder Wochen nach Indien, insbesondere nach Mumbai oder in den Bundesstaat Maharashtra reist, sollte die lokale Wetterentwicklung genau verfolgen. Kurzfristige Flug- oder Bahnausfälle sowie Einschränkungen im Nahverkehr sind durch den Monsun möglich. Auch Tagesausflüge oder Hoteltransfers können durch den Monsun beeinträchtigt sein. Reisende können ihren Reiseveranstalter oder die Unterkunft kontaktieren, um sich zu informieren oder alternative An- und Abreiserouten abzuwägen.