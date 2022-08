Réunion hebt alle Einreisebeschränkungen auf

München, 02.08.2022 | 13:44 | cge

La Réunion hebt alle coronabedingten Einreisebeschränkungen auf. Der Nachweis eines negativen Testergebnisses von Ungeimpften ist nun nicht mehr notwendig. Die Reiseerleichterung in das französische Überseedepartement gilt seit dem 1. August.



Wer keine Impfung gegen das Coronavirus nachweisen konnte, benötigte bisher zur Einreise auf die Insel La Réunion ein negatives Testergebnis. Diese Regelung wurde zum Monatswechsel aufgehoben. Zudem muss keine Einreiseerklärung mehr ausgefüllt werden und auch die Durchführung eines weiteren Tests bei der Ankunft in dem französischen Überseedepartment entfällt.Derzeit sind auf La Réunion kaum Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehr in Kraft. Die Pflicht zum Vorzeigen des Gesundheitspasses (3G-Regel) besteht grundsätzlich nicht mehr, eine Ausnahme bilden jedoch Gesundheitseinrichtungen. In diesen gilt zudem noch eine Maskenpflicht, welche in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ebenfalls nicht mehr aktuell ist. Die Mund-Nase-Bedeckung muss somit beispielsweise in Geschäften, Unternehmen und in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr aufgesetzt werden. Personen mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko, an COVID-19 zu erkranken, wird das Tragen einer Maske auch weiterhin empfohlen.La Réunion liegt im Südwesten des Indischen Ozeans zwischen Madagaskar und Mauritius und gehört zu Frankreich sowie zur Europäischen Union. Urlauber und Urlauberinnen erwartet auf der Insel eine vielseitige Natur: Palmenumsäumte Sandstrände, imposante Vulkanlandschaften und tropische Regenwälder laden zu einem abwechslungsreichen Aufenthalt ein. Das Klima ist ganzjährig mild, die beste Reisezeit für einen Strandurlaub sind die Monate Januar und Februar. Ein Aktivurlaub bietet sich hingegen im Juli und August an. Als Teil der Europäischen Union ist eine Einreise nach La Réunion mit einem Personalausweis möglich, gezahlt werden kann in Euro.