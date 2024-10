Riesenwärmflasche Wärmy begeistert Ostsee-Reisende

München, 02.10.2024 | 14:55 | spi

An mehreren Ostseestränden wird in der kalten Jahreszeit eine ungewöhnliche Attraktion geboten: Eine riesige, beheizte Wärmflasche, die als Sitzgelegenheit für Strandbesuchende dient. Sie wird in mehreren Orten aufgestellt und bietet bis zum Frühjahr eine muckelige Rückzugsmöglichkeit. Das Projekt wurde von verschiedenen Gemeinden der Region und der Holsteinischen Schweiz ins Leben gerufen, um den Strandbesuch auch im Winter attraktiv zu gestalten.



Die riesige Wärmflasche an den Stränden der Ostsee lädt Reisende zum Verweilen ein. © www.ostsee-schleswig-holstein.de

Travemünde: 2. bis 9. Oktober 2024

Fehmarn: 11. bis 20. Oktober 2024

Heiligenhafen: 25. Oktober bis 17. November 2024

Eutin: 22. November bis 8. Dezember 2024

Plön: 12. bis 22. Dezember 2024

Großenbrode: 31. Dezember 2024 bis 12. Januar 2025

Travemünde: 17. Januar bis 2. Februar 2025

Timmendorfer Strand: 7. bis 17. Februar 2025

Kellenhusen: 21. Februar bis 10. März 2025

Die überdimensionale Wärmflasche, die erstmals in Travemünde präsentiert wird, zieht bis zum Frühjahr 2025 entlang der Ostseeküste weiter. Mit ihrer roten Farbe und imposanten Größe ist sie ein echter Hingucker. Das Besondere an der Wärmflasche: Sie enthält kein Wasser, sondern wird beheizt, um den Gästen eine wärmende Sitzgelegenheit zu bieten. Reisende können sich auf der mehrere Meter großen Fläche ausruhen und gleichzeitig von unten gewärmt werden.Nach dem Start in Travemünde wird die Wärmflasche an weiteren Stränden in Schleswig-Holstein aufgestellt. Die Termine im Überblick:Die Wärmflasche ist ein Prototyp, der so noch nie gebaut wurde. Viele technische Herausforderungen mussten gelöst werden, um die beheizte Sitzfläche zu realisieren. Ziel des Projekts ist es, die dunkle Jahreszeit an der Küste ohne den üblichen Sommertrubel für Reisende attraktiver zu machen.Quelle: dpa