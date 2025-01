Rio de Janeiro führt Steuererstattung für Touristen ein

München, 03.01.2025 | 09:22 | sei

Rio de Janeiro wird der erste Bundesstaat Brasiliens, der ein „Tax-Free“-System einführt, das ausländischen Touristinnen und Touristen Steuererstattungen auf Einkäufe ermöglicht. Das System gilt für Transaktionen mit ausländischen Kreditkarten. Ziel ist es, die touristischen Ausgaben von derzeit 212 Millionen auf 411 Millionen US-Dollar zu steigern. Geschäfte, die den Service anbieten möchten, müssen sich akkreditieren lassen.



Das neue System erlaubt es ausländischen Touristinnen und Touristen, Steuern auf Einkäufe zurückzuerhalten, die in Rio de Janeiro mit einer ausländischen Kreditkarte getätigt wurden. Die Regelung gilt allerdings nicht für Dienstleistungen wie Hotelbuchungen, Restaurantbesuche oder den Kauf von Speisen und Getränken. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten, nachdem die Verwaltung des Systems an ein externes Unternehmen vergeben wurde.Die Einführung des „Tax-Free“-Systems wird als bedeutender Schritt zur Förderung des Tourismus in Rio de Janeiro angesehen. Laut Gustavo Tutuca, dem Staatssekretär für Tourismus, soll die Maßnahme die touristische Attraktivität des Bundesstaates stärken und internationale Standards setzen. Schätzungen zufolge könnte dies eine wirtschaftliche Wirkung von 2,1 Milliarden Reais (umgerechnet etwa 326 Millionen Euro) erzielen. Zudem wird ein Anstieg der Besucherzahlen erwartet, da die Steuererstattung ein zusätzlicher Anreiz für Reisen nach Rio ist.Von Januar bis November 2024 hatte Rio de Janeiro bereits 1,35 Millionen internationale Touristinnen und Touristen empfangen – ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Reisenden kamen aus Argentinien, Chile und den USA. Deutschland gehört mit über 34.000 Besucherinnen und Besuchern zu den wichtigsten europäischen Märkten. Das neue „Tax-Free“-System dürfte vor allem für diese Gruppen attraktiv sein und ihre Ausgaben vor Ort weiter steigern.