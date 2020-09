Neues Risikogebiet in Tschechien: Reisewarnung für Prag ausgesprochen

München, 09.09.2020 | 20:25 | soe

Prag ist neues Corona-Risikogebiet gemäß der Einstufung des Robert Koch-Instituts. Deutschlands östliches Nachbarland hat den Grenzwert von 50 Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten, weshalb das RKI die Hauptstadtregion am 9. September neu auf seine Liste der Risikogebiete setzte. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus.



In Prag als Hotspot der neuen Infektionswelle wurden zuletzt besonders viele neue Ansteckungen verzeichnet. Die Reisewarnung stellt kein Reiseverbot dar, Urlaub in Tschechien wie auch in Prag selbst ist dennoch möglich. Für Urlaubsrückkehrer bedeutet dies jedoch die Verpflichtung zu einem Corona-Test, ab Oktober die Einhaltung einer Quarantäne von mindestens fünf Tagen. Bei gebuchten Pauschalreisen ist es möglich, dass die Veranstalter die Reisen absagen.Um eine weitere Verbreitung einzudämmen, hatte Tschechien die Maskenpflicht nach kurzer Abschaffung wiedereingeführt. Seit dem 1. September muss landesweit in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie öffentlichen geschlossenen Räumen einschließlich Supermärkten, Kinos und Kulturveranstaltungen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. In Prag müssen Kneipen, Bars und Clubs sowie andere Gastronomiebetriebe um Mitternacht schließen und dürfen erst um 6 Uhr morgens wieder öffnen.