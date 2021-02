Griechenland und weitere: RKI veröffentlicht neue Corona-Risikogebiete

München, 05.02.2021 | 12:28 | lvo

Am Freitag, 5. Februar, hat das Robert Koch-Institut die Liste an Corona-Risikoregionen aktualisiert. Neu auf der Liste der Risikogebiete sind zwei Regionen in Griechenland. Neue Hochinzidenzgebiete sind nicht gelistet, dafür gelten fünf Länder in Afrika nun als Virusvarianten-Gebiete. Die Neuerungen sind ab dem 7. Februar um 0 Uhr wirksam.



Zwei Regionen in Griechenland zählen ab dem 7. Februar 2021 wieder als Corona-Risikogebiete.



Neue Virusvarianten-Gebiete in Afrika



Neuerdings unterscheidet das Robert Koch-Institut zwischen Risikogebieten und besonderen Risikogebieten. Zu letzteren zählen Hochinzidenzgebiete (Gebiete mit besonders hohem Infektionsrisiko aufgrund eines Inzidenzwertes von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) sowie Virusvarianten-Gebiete (Regionen mit verbreitetem Auftreten bestimmter SARS-CoV-2-Mutationen). Während es auf der Liste der Hochinzidenzgebiete keine Veränderungen gibt, hat das Institut fünf afrikanische Staaten neu auf die Liste der Virusvarianten-Gebiete gesetzt. In Botsuana, Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe tritt eine Mutation des Coronavirus verbreitet auf.



Bestimmungen für Reiserückkehrer



Die griechischen Regionen Attika und Mittelgriechenland gelten ab dem kommenden Sonntag wieder als Risikogebiete. Den Status hatten beide Regionen bereits in der Vergangenheit inne, die Infektionszahlen waren zwischenzeitlich jedoch gesunken. Neben den griechischen Regionen gilt der Karibikstaat St. Lucia ab dem 7. Februar ebenfalls als Risikogebiet.

05.02.2021 Corona: Irland verhängt Quarantäne über 14 Tage bei Einreise Irland hat eine 14-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden erlassen. Diese gilt seit dem 4. Februar zusätzlich zur Forderung nach einem negativen Corona-Test. Irland hat eine 14-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden erlassen. Diese gilt seit dem 4. Februar zusätzlich zur Forderung nach einem negativen Corona-Test.

05.02.2021 Rumänien: Corona-Test bei Einreise aus Deutschland Pflicht Reisende aus Deutschland müssen künftig einen negativen Corona-Test bei der Einreise nach Rumänien nachweisen. Die Regelung tritt am 12. Februar in Kraft. Reisende aus Deutschland müssen künftig einen negativen Corona-Test bei der Einreise nach Rumänien nachweisen. Die Regelung tritt am 12. Februar in Kraft.

05.02.2021 Corona: Saudi-Arabien erlässt Einreiseverbot für 20 Staaten Saudi-Arabien lässt seit dem 3. Februar aus 20 Staaten keine Einreisen mehr zu, darunter auch aus Deutschland. Zudem geht das Land in einen neuen Lockdown. Saudi-Arabien lässt seit dem 3. Februar aus 20 Staaten keine Einreisen mehr zu, darunter auch aus Deutschland. Zudem geht das Land in einen neuen Lockdown.

04.02.2021 Namibia verlängert Corona-Beschränkungen bis 24. Februar Namibia hat die geltenden Corona-Beschränkungen verlängert. Sie bleiben bis mindestens zum 24. Februar in Kraft. Namibia hat die geltenden Corona-Beschränkungen verlängert. Sie bleiben bis mindestens zum 24. Februar in Kraft.