New York: Eisbahn am Rockefeller Center trotz Corona geöffnet

München, 10.11.2020 | 09:59 | lvo

Das traditionelle Eislaufen vor dem New Yorker Rockefeller Center wird auch in diesem Jahr möglich sein. Die weltberühmte Eisfläche öffnet am 21. November 2020 für Besucher und wird bis zum 17. Januar 2021 zugänglich sein. Dies berichtete die New York Times am vergangenen Samstag.



Eislaufen am Rockefeller Center wird auch in diesem Jahr möglich sein.

Normalerweise dauert die Eislaufsaison in New York von Oktober bis April an. Die diesjährige verkürzte Saison hängt jedoch nur bedingt mit der Pandemielage zusammen: Die Fläche am Rockefeller Center wird aktuell noch von Restaurants als Freisitz genutzt. Außerdem sind ab Anfang 2021 Renovierungen der Lower Plaza und der unterirdischen Shoppingmeile geplant. Um einen begehrten Platz auf der Eisfläche zu bekommen, heißt es zudem schnell sein: Aufgrund der Abstandsregeln ist die Zahl der Läufer limitiert. In den Verkauf gehen die Tickets am 12. November 2020.Das Eislaufen am Rockefeller Center in New York City vor dem goldenen Prometheus ist seit 1936 eine wichtige Weihnachtstradition der Stadt. Jedes Jahr ist die Eislaufbahn Begegnungsstätte Tausender New Yorker und Besucher aus aller Welt – zum Selbstlaufen oder Zuschauen. Auch der traditionelle Weihnachtsbaum wird in 2020 wieder aufgestellt. Genaue Termine und Abläufe zur diesjährigen „Lightning Ceremony“ sind jedoch nicht nicht bekannt.