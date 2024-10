Rügenbrücke am 12. Oktober wegen Marathon gesperrt

München, 10.10.2024 | 09:51 | sei

Am kommenden Samstag gehört die Rügenbrücke wieder den Sport-Begeisterten. Autofahrende müssen eine Umleitung von und auf die Insel nehmen. Es gibt verschiedene Distanzen und Laufen ist nicht die einzige Disziplin.



Die Rügenbrücke wird am 12. Oktober aufgrund des Rügenbrücken-Marathons gesperrt.

Wegen des diesjährigen „Rügenbrücken-Marathons“ müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen am Samstag auf die Sperrung der Hauptzufahrt auf die Insel Rügen einstellen. Ab 8.45 Uhr bis etwa 15 Uhr werde die Rügenbrücke in beide Richtungen gesperrt, teilte die Stadt vorab mit. Autos müssen während dieser Zeit auf den parallel verlaufenden Rügendamm ausweichen. Entsprechende Umleitungen würden ausgewiesen.Bereits seit Donnerstagmorgen wurde der Parkplatz Mahnkesche Wiese in Stralsund für den Aufbau der Veranstaltung gesperrt. Zusätzlich werden die Straßen An der Hafenbahn, Werftstraße und Schwarze Kuppe am Samstag während der Veranstaltung nicht befahrbar sein. Auch im Busverkehr gibt es Anpassungen. Es sei zudem mit Verspätungen zu rechnen.Nach früheren Angaben haben sich Tausende Sport-Fans für unterschiedliche Distanzen angemeldet. Gelaufen werden Marathon und Halbmarathon sowie zehn, sechs und für Kinder drei Kilometer. Alle Strecken führen auf beziehungsweise über die Rügenbrücke, wobei die längeren Distanzen bis auf die Insel Rügen führen. Auch Walking steht auf dem Programm.Quelle: dpa