Rumänien: Corona-Test bei Einreise aus Deutschland Pflicht

München, 05.02.2021 | 09:30 | rpr

Rumänien hat seine Einreisebestimmungen für Personen aus Corona-Risikogebieten verschärft. Demnach ist ab dem 12. Februar 2021 der Grenzübertritt nur noch mit negativem Corona-Test möglich. Das beschloss das nationale Katastrophenschutz-Komitee nach einer Sitzung in Bukarest am Abend des 4. Februars.



Ab dem 12. Februar ist die Einreise nach Rumänien nur noch mit negativem Corona-Test möglich.

Die Verschärfung der Einreisebestimmungen tritt auch für Reisende aus Deutschland in Kraft, welches aktuell aus rumänischer Sicht als Corona-Risikogebiet eingestuft ist. Zu weiteren Ländern zählen unter anderem auch Österreich und die Schweiz. Ausgenommen von der Testpflicht werden Menschen, die bereits beide Impfdosen erhalten haben oder drei Monate vor Einreise eine COVID-19-Infektion überstanden haben. Auch für bestimmte Berufsgruppen aus dem Transportgewerbe treten Ausnahmeregelungen in Kraft.Nach Informationen des Auswärtigen Amtes gilt derzeit eine 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten. Die epidemiologische Einschätzung der Lage in betroffenen Ländern wird regelmäßig vom rumänischen Nationalinstitut für Öffentliche Gesundheit aktualisiert. Deutschland befindet sich demnach aktuell in der „gelben Zone“, weshalb eine Quarantäne nach Einreise absolviert werden muss. Es besteht allerdings die Möglichkeit, die Quarantäne nach zehn Tagen frühzeitig zu beenden, wenn ein am achten Tag durchgeführter Corona-Test negativ ausfällt und die Person symptomfrei ist. Wer für maximal 72 Stunden nach Rumänien einreist, kann die Quarantäne mittels Nachweis eines negativen COVID-19-Tests bei der Einreise umgehen.Im europaweiten Vergleich ist Rumänien derzeit weniger stark von der Pandemie betroffen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Aussage des Nachrichtenportals Fvw bei 86,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dennoch wurde der Alarmzustand im Land bis vorerst 11. Februar 2021 verlängert. Demnach gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und 5 Uhr. Des Weiteren sind Innenbereiche von gastronomischen Einrichtungen sowie Clubs und Bars geschlossen.