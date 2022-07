Südsee-Urlaub: Samoa und Tonga öffnen Grenzen am 1. August

München, 27.07.2022 | 09:11 | lvo

Traumurlaub im Südpazifik ist ab der kommenden Woche wieder möglich: Nach pandemiebedingter Abschottung öffnen die Inselstaaten Samoa und Tonga am 1. August ihre Grenzen für internationale Reisende. Diese müssen unter anderem einen vollständigen Impfstatus gegen COVID-19 nachweisen.



Urlauberinnen und Urlauber, die ab dem 1. August in den Südseestaat Samoa einreisen möchten, müssen mindestens zwei Dosen einer Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben und diese nachweisen. Samoa erkennt die Vakzine AstraZeneca, Biontech Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covaxin und Novavax sowie eine Einzeldosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson an. Zusätzlich muss ein negativer PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist, vorgewiesen werden oder alternativ ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest.Für die Einreise ins etwa 800 Kilometer entfernte Tonga ab dem 1. August ist für Personen ab zwölf Jahren ebenfalls ein vollständiger Impfschutz nach dem Grundschema – also mindestens zwei Dosen – notwendig. Zusätzlich muss binnen 24 Stunden vor der Abreise ein Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt werden. An ihrem Zielort in Tonga müssen Reisende zwischen dem dritten und dem fünften Tag einen PCR-Test vornehmen lassen.Aufgrund zeitiger und vollständiger Grenzschließungen erreichte das Coronavirus die Südsee vergleichsweise spät. Erst am 17. März 2022 verzeichnete Samoa den ersten lokalen Infektionsfall, der nicht durch Einreisende aus Australien eingeschleppt wurde. Es folgte ein strenger Lockdown mit Schulschließungen und Abschottung zur Außenwelt. Am 26. Juli wurde der Ausnahmezustand schließlich aufgehoben. Tonga meldete im Oktober 2021 die erste Infektion mit dem Coronavirus. Der Inselstaat ist zusätzlich gebeutelt vom Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga Mitte Januar 2022. Auch der Flugverkehr ist dadurch weiterhin eingeschränkt, soll ab August jedoch wieder hochgefahren werden.