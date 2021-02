Corona: Saudi-Arabien erlässt Einreiseverbot für 20 Staaten

München, 05.02.2021 | 08:52 | soe

Saudi-Arabien verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Seit dem 3. Februar dürfen Bürger aus 20 Staaten nicht mehr einreisen, darunter ist auch Deutschland. Zudem wird das öffentliche Leben in dem Königreich im Rahmen eines neuen Lockdowns wieder stark eingeschränkt.



Das Einreiseverbot gilt für die Staatsangehörigen von Ägypten, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Libanon, Pakistan, Portugal, Schweden, der Schweiz, Südafrika, der Türkei, den USA sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten seit dem 3. Februar um 21 Uhr Ortszeit. Auch Personen, die sich in den 14 Tagen vor einem geplanten Besuch in Saudi-Arabien in einem der genannten Länder aufgehalten haben, dürfen bis auf weiteres nicht mehr einreisen. Ausnahmen gelten dabei für Bürger Saudi-Arabiens, Diplomaten sowie Personal des Gesundheitswesens. Diese müssen sich nach der Ankunft jedoch in eine 14-tägige Quarantäne begeben.Als Reaktion auf die erneut ansteigenden Corona-Fallzahlen hat das Königreich Saudi-Arabien darüber hinaus neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingeführt. Bis Mitte Februar bleiben Restaurants, Kinos, Sportanlagen und Vergnügungszentren geschlossen. In der Gastronomie dürfen vorerst nur Speisen zum Mitnehmen angeboten werden. Hochzeiten und ähnliche größere Veranstaltungen sind für zunächst 30 Tage ausgesetzt, sowohl in Hotels als auch in privaten Räumlichkeiten.Saudi-Arabien war im Sommer 2020 stark von der Corona-Pandemie betroffen, die Höchstwerte mit rund 4.000 Ansteckungen pro Tag gab es im Juni und Juli. Seither sank die Infektionsrate stetig auf zuletzt nur noch 110 Neuinfektionen Mitte Januar. Seither zeigt die Ansteckungskurve jedoch wieder nach oben, am 4. Februar wurden 303 neue Corona-Fälle gemeldet. Saudi-Arabien gilt aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet mit Reisewarnung.