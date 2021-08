Saudi-Arabien öffnet Grenzen für geimpfte Touristen

München, 03.08.2021 | 09:51 | cge

Saudi-Arabien hatte aufgrund der Corona-Pandemie die Grenzen für internationale Reisende für 17 Monate geschlossen. Seit dem 1. August 2021 öffnet sich das Land nun für Touristen und stellt für Bürger aus 49 Ländern weltweit wieder eVisa aus – darunter auch für Deutsche, Österreicher und Schweizer. Einreisen dürfen vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen.



Saudi-Arabien öffnet die Grenzen für geimpfte Touristen.

Wer nach Saudi-Arabien einreisen möchte, benötigt hierfür den Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Anerkannt werden die Vakzine der Hersteller Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna mit jeweils zwei Impfdosen sowie der Impfstoff des Unternehmens Johnson & Johnson mit einer Impfgabe. Wer eine komplette Impfung mit den Mitteln von Sinovac oder Sinopharm erhalten hat, muss nachweisen, dass er eine weitere Dosis mit einem der im Königreich Saudi-Arabien zugelassenen Impfstoffe bekommen hat. Dies geht aus Informationen des Tourismusministeriums des Landes hervor.Zur Registrierung des Impfstatus hat Saudi-Arabien ein eigenes Webportal eröffnet, welches in Englisch und Arabisch zur Verfügung steht. Reisende müssen sich dort spätestens 72 Stunden vor der Abreise registrieren. Neben der Vorlage über die erfolgte Impfung müssen Einreisende einen zusätzlichen negativen PCR-Test nachweisen, welcher nicht eher als 72 Stunden vor dem Abflug erfolgt sein darf. Der Nachweis über die Impfung muss in Papierform mitgeführt werden und von einer offiziellen Stelle des ausstellenden Landes beglaubigt worden sein. Eine Quarantänepflicht für Geimpfte nach der Einreise besteht nicht.Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt, gilt derzeit in Saudi-Arabien ein Versammlungsverbot für Gruppen mit mehr als 20 Personen. Freizeiteinrichtungen und Restaurants sind geöffnet, jedoch kann es zu Temperaturmessungen kommen. Zusätzlich kann außerdem die Nutzung der Corona-App „Twakkalna“ des Landes vor Betreten der Läden überprüft werden. Neben der Verwendung dieser App ist es im öffentlichen Raum zudem Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.