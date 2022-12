Saudi-Arabien will künstliche Luxus-Insel bauen

München, 06.12.2022 | 15:48 | soe

Saudi-Arabiens Tourismus trumpft mit einem weiteren ehrgeizigen Projektentwurf auf. Kurz nach der Ankündigung, den derzeitigen König Khalid Airport zu einem Mega-Flughafen ausbauen zu wollen, steht nun die Aufschüttung einer künstlichen Insel auf der Agenda. Das Eiland soll den Namen Sindalah tragen und bereits ab 2024 Urlaubsgäste willkommen heißen.



Saudi-Arabien will im Roten Meer eine künstliche Insel aufschütten und als Luxus-Reiseziel etablieren.

413 Hotelzimmer, 333 Luxus-Suiten und ein großzügiger Yachthafen sollen dafür sorgen, dass gutbetuchte Urlauber und Urlauberinnen stilvoll untergebracht sind. Für das leibliche Wohl werden 38 Restaurants erbaut, in der Freizeit lockt ein inseleigener Golfplatz. Viel Bauzeit ist für das Großprojekt im Roten Meer nicht veranschlagt: Laut dem Touristikportal Reise vor 9 soll die Insel Sindalah bereits ab Anfang 2024 als Reiseziel eröffnet werden und Gäste beherbergen.Die Pläne für Sindalah laufen unter dem Dach der Vision „Neom“ des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Zu dem Projekt gehört auch die Errichtung von „The Line“, einer 170 Kilometer langen und nur 200 Meter breiten Stadt mitten in der Wüste. Begrenzt wird sie von zwei knapp 500 Meter hohen, nach außen verspiegelten Mauern, das Innere wird autark durch erneuerbare Energien versorgt. Für die Mobilität soll eine unterirdisch verkehrende Hochgeschwindigkeitsbahn sorgen, die lediglich 20 Minuten für die Strecke von einem Ende der Stadt zum anderen benötigt.Seit der touristischen Öffnung im Jahr 2019 investiert Saudi-Arabien massiv in touristische Projekte. Während zuvor lediglich an Geschäftsreisende und religiöse Pilgerinnen und Pilger Visa vergeben wurden, ist das Einreisedokument für Touristinnen und Touristen aus der EU mittlerweile sogar als Visum-on-Arrival zu haben. Auch an der internationalen Anbindung wird fleißig gebaut, so entsteht in Riad innerhalb der kommenden Jahre ein Mega-Flughafen mit sechs parallel betriebenen Start- und Landebahnen. Bis zum Jahr 2030 sollen gemäß den Plänen der saudi-arabischen Regierung jährlich rund 100 Millionen ausländische Urlaubsgäste in den Wüstenstaat kommen.