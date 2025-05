Saudi-Arabien: Lockerung des Alkoholverbots zur Fußball-WM 2034 geplant

Der Ausschank soll laut offiziellen Quellen ausschließlich in abgegrenzten Bereichen mit Sonderlizenz erlaubt sein, etwa in luxuriösen Hotels, Resorts oder Zonen für ausländisches Botschaftspersonal. Öffentlicher Alkoholkonsum bleibt ebenso wie der Erwerb durch die saudische Bevölkerung streng verboten. Der Schritt gilt vor allem als Signal für internationale Großveranstaltungen – nicht zuletzt die Expo 2030 in Riad und die Fußball-WM 2034, bei der Millionen Gäste aus aller Welt erwartet werden.

Keine vollständige Freigabe – aber ein kulturpolitisches Signal

Saudi-Arabien zählt zu den strengsten Ländern weltweit in Bezug auf Alkohol. Seit 1952 gilt ein komplettes Verbot von Alkohol, der Besitz oder Konsum wurde bislang strafrechtlich verfolgt. Mit der jetzt angekündigten Lockerung will das Königreich offenbar ein Gleichgewicht zwischen touristischer Öffnung und religiöser Gesetzgebung finden. Eine vollständige Legalisierung ist laut Beobachtenden nicht geplant.

Was bedeutet das für Reisende?

Für Touristinnen und Touristen, die zur WM oder darüber hinaus nach Saudi-Arabien reisen, ändert sich in der Praxis vorerst wenig. Die Freigabe beschränkt sich auf klar definierte Orte und wird vermutlich nur mit Reisepass und in ausgewählten Einrichtungen möglich sein. Bereits heute gelten im Land strenge Vorschriften, was Kleidung, Verhalten und öffentliches Auftreten betrifft – auch künftig sollten sich Gäste an die lokalen Regeln halten. Mehr Wissenswertes zum Urlaub in Saudi-Arabien erklärt unsere CHECK24 Reisewelt.