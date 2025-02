Schneechaos in Istanbul: Flug- und Schiffsverkehr stark beeinträchtigt

München, 20.02.2025 | 10:12 | sei

Ein massiver Wintersturm hat Istanbul am 19. Februar 2025 in ein Schneechaos gestürzt. Dichter Schneefall, begleitet von Nebel und eisigen Temperaturen, sorgt für erhebliche Störungen im Reiseverkehr. Sowohl der Flug- als auch der Schiffsverkehr sind massiv eingeschränkt. Das Winterwetter soll noch mindestens bis zum Samstag anhalten.



Der starke Schneefall hat an den Flughäfen Istanbuls für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Turkish Airlines musste über 200 Flüge streichen, besonders am Flughafen Istanbul sowie am Flughafen Sabiha Gökçen. Für Donnerstag und Freitag sind weitere Flugausfälle angekündigt, da sich das Unwetter laut Vorhersagen noch verschärfen soll. Reisende werden aufgefordert, den Status ihrer Flüge vor der Anreise zu überprüfen. Auch der Schiffsverkehr auf dem Bosporus wurde aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse eingestellt. Dichter Nebel und starker Schneefall führten dazu, dass in keiner der beiden Richtungen noch Schiffe fahren können. Der Bosporus, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, ist damit vorübergehend blockiert.Der Straßenverkehr in Istanbul ist ebenfalls stark beeinträchtigt. Zahlreiche Hauptstraßen sind von Schnee und Eis bedeckt, wodurch es zu langen Staus und liegengebliebenen Fahrzeugen kommt. Besonders die nördlichen Stadtteile wie Arnavutköy und Başakşehir sind stark betroffen. Die Stadtverwaltung warnte davor, private Fahrzeuge zu nutzen, und forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder ganz auf Fahrten zu verzichten. Schneeräumdienste arbeiten rund um die Uhr, um Straßen und Autobahnen passierbar zu halten.Neben den Einschränkungen im Verkehr sind auch zahlreiche Schulen in Istanbul geschlossen worden. Der Gouverneur der Stadt kündigte an, dass die Schulen bis auf Weiteres geschlossen bleiben, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Meteorologinnen und Meteorologen warnen, dass der Schneefall mindestens bis zum Wochenende anhalten wird. Die Temperaturen sollen dabei weiterhin unter den Gefrierpunkt fallen, was die Gefahr von Glatteis, Stromausfällen und weiteren Verkehrsbehinderungen erhöht. In einigen Stadtteilen wird mit Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern gerechnet.