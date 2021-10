Schottland verzichtet wie England auf Test bei Einreise

München, 06.10.2021 | 09:57 | cge

Nach England schafft nun auch Schottland Erleichterungen für die Testpflicht bei Einreise. Ab sofort benötigen vollständig Geimpfte bei der Ankunft in das Land im Norden Großbritanniens keinen Corona-Test mehr. Dies berichtet das Reise-Nachrichtenportal Fvw.



Für die Einreise nach Schottland wird kein Test mehr benötigt.

Wer als vollständig Geimpfter nach Schottland reisen möchte, muss für die Einreise keinen negativen Testnachweis mehr vorlegen. Damit passt sich Schottland nun dem Nachbarland England an. England hatte bereits in der vergangenen Woche die neuen Einreiseregeln bekanntgegeben.Seit 4. Oktober gilt in Großbritannien kein dreifarbiges Ampelsystem mehr, unterschieden wird nur noch in „rot“ und „nicht rot“. Bei Ankömmlingen aus „nicht roten“ Ländern, darunter befindet sich auch Deutschland, wird wiederum differenziert zwischen geimpften und ungeimpften Einreisenden. Vor der Einreise müssen geimpfte Urlauber zunächst ein Passenger Locator Form ausfüllen. Verpflichtend ist weiterhin ein Corona-PCR-Test am zweiten Tag nach der Ankunft auf der Insel. Die Kosten für diesen müssen Reisende selbst tragen. Vollständig Geimpfte müssen sich in Großbritannien nicht in Quarantäne begeben.Ungeimpfte erwarten in Großbritannien strengere Regeln bei der Einreise. Sie müssen ebenfalls das Passenger Locator Form ausfüllen. Für diese Personengruppe ist außerdem ein COVID-19-Test vor der Einreise obligatorisch. Zudem müssen weitere PCR-Tests sowohl an Tag zwei als auch an Tag acht des Aufenthalts durchgeführt werden. Wer als Ungeimpfter nach Großbritannien reist, unterliegt außerdem einer zehntägigen Quarantänepflicht. Reisende unter 18 Jahren benötigen vor der Einreise nach Schottland keinen Test und müssen sich nicht in Quarantäne begeben. Für die Altersgruppe 11 bis 17 Jahre gilt jedoch die Testpflicht an Tag zwei. Kinder unter 11 Jahren müssen sich nicht auf das Coronavirus testen lassen.