Schweden: Einreise ohne Nachweispflicht für Deutsche

München, 08.02.2022 | 14:31 | soe

Schweden hebt zum 9. Februar sämtliche Einreisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland und allen weiteren EU- sowie EWR-Staaten auf. Bislang musste für die Einreise ein 3G-Nachweis durch das digitale COVID-Zertifikat der Europäischen Union erbracht werden, dieser fällt nun weg. Zugleich enden ab morgen auch nahezu alle verbliebenen Corona-Beschränkungen innerhalb Schwedens.



Ab dem morgigen Mittwoch können Schweden-Urlauber und -Urlauberinnen aus Deutschland völlig frei in das nordische Land einreisen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Aussage der schwedischen Ministerin Anna Hallberg gegenüber dem Radiosender Sveriges Radio berichtet, entfällt die Vorlagepflicht eines 3G-Nachweises vollständig. Dies gilt auch für alle anderen Reisenden aus Staaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes, für Drittländer bleiben die bislang geltenden Einreisebeschränkungen jedoch bestehen. Auch das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Schweden inzwischen angepasst und klärt darin über den Entfall der COVID-19-bedingten Einreisebeschränkungen auf.Auch die Corona-Beschränkungen innerhalb Schwedens enden größtenteils ab dem 9. Februar. So wird die bislang noch ab 23 Uhr greifende Sperrstunde für Restaurants und Bars aufgehoben. Außerdem läuft die Obergrenze von 500 Teilnehmenden bei Veranstaltungen in Innenräumen aus. Auch die Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Nichteinhaltung der Mindestabstände entfällt. Nur in der Krankenpflege und Seniorenbetreuung bleiben grundlegende Schutzmaßnahmen auch weiterhin bestehen.Schwedens Sieben-Tage-Inzidenz liegt zum 8. Februar auf dem noch immer hohen Wert von 2.139, jedoch zeigt die Tendenz einen sinkenden Verlauf. Zudem erhoffen sich die Behörden von der vergleichsweise hohen Impfquote von 74 Prozent vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern einen raschen Weg aus der Pandemie. Bereits in der Vergangenheit hatte das skandinavische Land oftmals einen Sonderweg eingeschlagen und im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten mehrheitlich auf eine Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung anstelle strenger Beschränkungen gesetzt.