Schweden eröffnet neuen Wanderweg durch Stockholmer Schärengarten

Schweden erweitert seine Outdoor-Angebote: Ab Oktober 2024 können Wanderbegeisterte im Rahmen einer Coolcation den neuen „Stockholm Archipelago Trail" entdecken. Der 270 Kilometer lange Weg führt durch den malerischen Stockholmer Schärengarten und bietet einzigartige Naturerlebnisse.



Der neue Wanderweg Stockholm Archipelago Trail begeistert Outdoorfans. (Symbolfoto)

Der neue Wanderweg erstreckt sich über 21 Inseln und verbindet die nördliche Insel Arholma mit Landsort im Süden. Mit einer Gesamtlänge von 270 Kilometern bietet der Stockholm Archipelago Trail sowohl erfahrenen Wanderinnen und Wanderern als auch gelegentlichen Wanderbegeisterten die perfekte Möglichkeit, spannende Abenteuer während einer Coolcation – also einem Urlaub im Kühlen – zu genießen. Der Wanderweg ist durchgehend markiert, was es Gästen leicht macht, sich zu orientieren. Ob als mehrtägige Tour oder in einzelnen Etappen, der Trail bietet für alle Fitnesslevel passende Abschnitte.Die Route ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die von leicht bis herausfordernd reichen. Eine der ersten Etappen führt über die Insel Nåttarö, wo Outdoorbegeisterte eine Mischung aus Stränden und zerklüftetem Gelände erwartet. Wer es etwas entspannter mag, findet auf der Insel Rånö einen 12 Kilometer langen Wanderweg, der durch leicht hügeliges Terrain führt. Ein Höhepunkt des Trails ist die Insel Ålö, die für ihre atemberaubenden Aussichten und ihre abwechslungsreiche Landschaft bekannt ist. Hier werden die Anstrengungen mit einer beeindruckenden Mischung aus Wäldern, Sandstränden und felsigen Küsten belohnt. Auch die Etappe auf der Insel Utö ist besonders für Abenteurerinnen und Abenteurer geeignet, die lange Wanderungen und vielfältige Landschaften schätzen.Der ADAC empfiehlt, genügend Proviant und Wasser mitzunehmen, da auf vielen Inseln keine Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden sind. Zudem ist es ratsam, den Wanderweg in den Frühjahrs- oder Herbstmonaten zu begehen, um den größten Andrang zu vermeiden. Die meisten Inseln sind mit öffentlichen Fähren erreichbar, und einige Abschnitte eignen sich sogar für Fahrradtouren.