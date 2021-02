Quarantäne: Schweiz stuft Brandenburg und Sachsen-Anhalt als Risikogebiete ein

München, 11.02.2021 | 09:27 | soe

Die Schweiz schickt Einreisende aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt ab dem 22. Februar in Quarantäne. Beide deutsche Bundesländer wurden am 10. Februar neu auf die BAG-Liste der Risikoländer gesetzt. Auch die Seychellen zählen aus Sicht der Schweiz nun als Risikogebiet, gestrichen hat die Alpenrepublik hingegen das Bundesland Sachsen.



Deutsche Staatsbürger können grundsätzlich ohne Quarantänepflicht in die Schweiz einreisen, Ausnahmen bilden ab dem 22. Februar jedoch die Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und –bereits seit dem 1. Februar – Thüringen. Ankommende Personen aus diesen Regionen müssen sofort nach Ankunft in der Schweiz ihre Unterkunft aufsuchen und dürfen diese für zehn Tage nicht verlassen. Es ist keine Verkürzung der Quarantäne durch ein negatives Corona-Testergebnis möglich.Neben den beiden deutschen Bundesländern und beliebten Reisezielen wie den Seychellen wurden mit Wirkung zum 22. Februar auch die Vereinigten Arabischen Emirate auf der Schweizer Liste der Risikoländer ergänzt. Die gleiche Einstufung gilt für Albanien, Bahrain, Kolumbien, Serbien und St. Lucia sowie St. Vincent und die Grenadinen in der Karibik. In den Nachbarländern der Alpenrepublik stehen einzelne Gebiete neu auf der Risikoliste, so die italienischen Regionen Apulien, Marken und Umbrien sowie mehrere französische Provinzen, darunter die Normandie.Seit dem 8. Februar hat die Schweiz die Bezeichnung der ehemals als „Quarantäneliste“ deklarierten Auflistung offiziell in „BAG-Liste der Risikoländer“ geändert. Begründet wird dieser Schritt mit der Aufnahme weiterer Einreiseregelungen, die über die Quarantänepflicht hinausgehen. Seit dem 8. Februar müssen Personen, die mit dem Flugzeug in die Schweiz reisen, bereits vor dem Abflug einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorweisen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anreise aus einem Risikogebiet erfolgt oder nicht.