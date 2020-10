Keine Risikogebiete: Schweiz lässt Deutsche wieder ohne Beschränkungen einreisen

München, 29.10.2020 | 16:44 | soe

Die Schweiz lockert ihre Einreisebestimmungen für deutsche Urlauber. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes dürfen nun auch Personen aus den Städten Berlin und Hamburg wieder ohne Quarantäne in die Alpenrepublik einreisen. Damit hat die Schweiz ihre Liste der Risikogebiete von 60 auf vier Nationen reduziert.



Die Schweiz lässt ab dem 29. Oktober auch Personen aus Berlin und Hamburg wieder ohne Quarantäne einreisen.

Nur noch Reisende aus Andorra, Armenien, Belgien, Tschechien, aus den französischen Regionen Hauts-de-France und Île de France sowie aus dem Überseegebiet Französisch-Polynesien müssen sich seit dem 29. Oktober an bei Einreise in die Schweiz in eine zehntägige Quarantäne begeben. Diese kann jedoch auch durch einen negativen Corona-Test nicht vorzeitig beendet werden. Vom 12. bis zum 28. Oktober standen auch die beiden deutschen Städte Berlin und Hamburg auf der Schweizer Risikoliste.Die Schweiz selbst wird von Deutschland seit dem 24. Oktober vollständig als Corona-Risikogebiet gemäß Einstufung des Robert Koch-Instituts angesehen, das Auswärtige Amt verhängte eine Reisewarnung. Um die weitere Verbreitung der Pandemie einzudämmen, gilt in dem Land eine generelle Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenbereichen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln und an deren Haltestellen. In Restaurants darf nur im Sitzen gespeist werden.