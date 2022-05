Seniorenreisen: Das sind die besten Urlaubsziele für Rentner

München, 11.05.2022 | 16:14 | soe

Die USA, Australien und Kanada gehören zu den empfehlenswertesten Reiseländern für Senioren. Laut einer Studie des Touristikinformationsdienstes Travel Daily Media zeichnen sich diese Staaten beispielsweise durch besonders viele barrierefreie Unterkünfte, eine große Zahl von Sehenswürdigkeiten und Kultureinrichtungen sowie einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr aus, wie das Portal Fvw berichtet. Dicht auf den Fersen ist den drei Erstplatzierten Italien, gefolgt von Spanien und Deutschland. Wir erklären, warum diese Staaten besonders Gästen in den besten Jahren viel zu bieten haben und worauf beim Reisen im Ruhestand sonst geachtet werden sollte.



Unter den zehn besten Ländern für Seniorenreisen sind auch fünf europäische Ziele.

Durchgeführt wurde die Untersuchung von Aging in Place, dabei gingen die OECD-Länder sowie die größten und meistbesuchten Städte der USA in das Ranking ein. Für die Einschätzung der Eignung für ältere Reisende wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt. So floss die Anzahl der Sehenswürdigkeiten und Kunstgalerien mit in die Bewertung ein, ebenso der durchschnittliche Jahresniederschlag für eine hohe Chance auf sonnigen Urlaub. Auch an den Komfort wurde gedacht, denn weitere Kriterien der Studie sind die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und der Anteil an barrierefreien Hotels mit Rollstuhlzugang.Als empfehlenswertestes Reiseziel sieht die Studie die Vereinigten Staaten von Amerika. Schon allein durch die Größe des Landes können sie mit extrem viele Touristenattraktionen aufwarten, gezählt wurden 256.915. Darunter sind auch zahllose Naturschutzgebiete, die sich besonders für Wander- und Outdoor-Erlebnisse eignen. Hinzu kommen knapp 7.000 Kunstausstellungen und mit 116,3 Milliarden Dollar die höchste Investitionssumme in den ÖPNV. Auf Platz zwei folgt Australien mit dem höchsten Prozentsatz an rollstuhlgerechten Unterkünften: 50,89 Prozent von ihnen bieten einen barrierefreien Zugang. In Kanada finden ältere Reisende nicht nur eine faszinierende Natur vor, sondern haben mit nur 537 Millimeter durchschnittlichem Jahresniederschlag auch gute Chancen, sonnige Ferien zu verleben.Auf den Plätzen vier bis acht finden sich ausschließlich europäische Nationen wieder, bei denen ältere Reisende aus Deutschland von einer kurzen Anreisezeit profitieren. Das Kunst- und Kulturmekka Italien kann die zweithöchste Zahl an Sehenswürdigkeiten für sich verbuchen und lockt mit Städten wie Rom, Florenz und Venedig insbesondere die Fans von Museen und Ausstellungen. In Spanien gibt es nicht nur besonders viele gut auf ältere Gäste eingestellte Hotels, sondern auch zahlreiche Regionen mit ganzjährig mildem Klima. So bieten sich für eine Seniorenreise im Winter besonders die Kanarischen Inseln an. Auf Platz sechs der Liste empfehlenswerter Reiseziele für Senioren findet sich Deutschland wieder. Bei einem Urlaub im eigenen Land ist besonders von Vorteil, dass die Infrastruktur bereits bekannt und bei Bedarf jederzeit beste medizinische Versorgung gewährleistet ist. An attraktiven Reisezielen gibt es auch hierzulande keinen Mangel, von gut ausgestatteten Kurhotels an der Ostsee bis zu idyllischen Wanderhotels im Allgäu.Ob erholsamer Pauschalurlaub am Strand oder spannende Entdeckungsreise in den Metropolen der Welt, lebenserfahrene Weltenbummler haben eine große Auswahl an Möglichkeiten und endlich Zeit, um das Reisen in vollen Zügen zu genießen. Dabei sollte im Fall von Mobilitätseinschränkungen oder Bedürfnissen medizinischer Versorgung natürlich darauf geachtet werden, dass das Reiseziel über eine entsprechende Ausstattung verfügt und idealerweise direkt im Hotel ein Arztservice verfügbar ist. Viele Pauschalreiseanbieter haben sich außerdem darauf eingestellt, dass ältere Gäste oft eine Reiseleitung in ihrer Muttersprache bevorzugen, und bieten deutschsprachige Betreuung während des Transports und am Reiseziel an. Der große Vorteil am Ruhestand ist die Flexibilität bezüglich der Reisezeiten: Wenn Sie nicht gerade Ihre schulpflichtigen Enkelkinder mit in den Urlaub nehmen wollen, können Sie die günstigeren Preise und den angenehm geringen Trubel in der Nebensaison nutzen. Für noch mehr Tipps und konkrete Angebote zu den schönsten Urlaubszielen besuchen Sie am besten die CHECK24-Infoseite zu Seniorenreisen