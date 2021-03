Seychellen schaffen Quarantäne für Urlauber ab

München, 05.03.2021 | 08:07 | soe

Die Seychellen schicken Touristen ab dem 25. März 2021 nicht mehr in Quarantäne. Ab dann wird nach Aussage des seychellischen Tourismusministers Sylvestre Radegonde für die Einreise nur noch ein negativer PCR-Test benötigt, der höchstens 72 Stunden alt ist. Die neue Regelung gilt für alle Einreisenden, unabhängig davon, ob sie bereits gegen das Coronavirus geimpft wurden oder nicht – mit Ausnahme von Ankommenden aus Südafrika.



Der PCR-Test muss wie schon bislang bereits vor Antritt der Reise auf die Seychellen durchgeführt werden, frühestens jedoch 72 Stunden vor dem Abflug. Allerdings entfällt die bis zum 25. März geltende Isolationszeit von sechs Übernachtungen. Voraussetzung ist weiterhin die Buchung eines von den Behörden zertifizierten Hotels für den Aufenthalt, von den derzeit 700 Unterkünften auf dem Archipel besitzt mit 535 Häusern der Großteil eine solche COVID-19-Zertifizierung. Davon abgesehen dürfen sich die Urlauber frei auf allen Inseln bewegen. Sie müssen sich dabei aber ebenso wie die Einheimischen an die geltenden Gesundheitsregeln auf den Seychellen halten. So herrscht auch für sie eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum sowie ein Mindestabstandsgebot von einem Meter zu fremden Personen.Begründet wird der essenzielle Öffnungsschritt mit dem erfolgreichen Fortschreiten der Impfkampagne auf den Seychellen. Inzwischen hat knapp 60 Prozent der Bevölkerung die erste Impfdosis erhalten, gut ein Viertel der erwachsenen Einwohner wurde bereits vollständig mit beiden Dosen geimpft. Um den für die Tourismusbranche der Seychellen wichtigen europäischen Markt zu schützen, bleiben Einreisende aus Südafrika jedoch von den Lockerungen ausgeschlossen.Da die Seychellen vom Robert Koch-Institut seit dem 14. Februar als Corona-Hochinzidenzgebiet geführt werden, gelten für Urlauber strenge Bestimmungen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland. So müssen sie noch im Reiseland einen Corona-Test durchführen und dessen negatives Ergebnis bereits beim Boarding des Heimflugs vorweisen. Der Test darf dabei maximal 48 Stunden alt sein. Direkt nach der Ankunft in Deutschland greift zudem eine zehntägige Quarantänepflicht, die Isolation kann durch einen frühestens nach fünf Tagen vorgenommenen und negativ ausfallenden Corona-Test verkürzt werden. In einzelnen deutschen Bundesländern können abweichende Regelungen bestehen.