Seychellen im Ausnahmezustand nach Explosion und Erdrutschen

München, 08.12.2023 | 09:01 | spi

Der Präsident der Seychellen hat nach zwei aufeinander folgenden Katastrophen den Notstand auf der Hauptinsel ausgerufen. Am Donnerstag richtete eine Explosion in einem Industriegebiet große Schäden an. Auch der internationale Flughafen von Mahé ist betroffen. Zudem haben heftige Regenfälle Erdrutsche ausgelöst und Straßen unpassierbar gemacht.



Auf der Seychellen-Hauptinsel Mahé wurde der Ausnahmezustand verhängt. Update vom 8. Dezember, 9:01 Uhr



Die Regierung der Seychellen hat den Ausnahmezustand auf der Hauptinsel Mahé aufgehoben. Auch das britische Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise angepasst. Laut dem Foreign Office ist das Betreten des Industriegebietes Providence verboten. Das Befahren der Straßen ist aufgrund der anhaltenden Regenfälle nach wie vor mit Gefahren verbunden. Vom Baden im Nordosten der Insel Mahé wird weiterhin abgeraten. Den Anweisungen der lokalen Behörden ist Folge zu leisten.



Originalmeldung vom 7. Dezember, 15:32



Geschäfte und Schulen auf Mahé sind infolge des Ausnahmezustandes geschlossen. Bewohnerinnen und Bewohner sollen zuhause bleiben, damit die Rettungsarbeiten ungehindert ablaufen können. Reisende dürfen sich zwar frei bewegen, es ist jedoch nicht ratsam, sich draußen aufzuhalten. So empfiehlt das britische Auswärtige Amt Reisenden, ihre Unterkünfte nicht zu verlassen. Insbesondere auf das Baden im Meer sollte bis auf weiteres verzichtet werden, da Abwassersysteme übergelaufen sind. Reisende sollten die Lage vor Ort weiter beobachten und Anweisungen der lokalen Behörden befolgen.



Flughafen Mahé: Internationale Flüge finden statt



Die Explosion im Industriegebiet Providence hat sich auch auf den Flughafen von Mahé ausgewirkt. Der Inlandsflugverkehr wurde eingestellt. Flüge nach und aus dem Land sind nicht betroffen und finden statt. Reisende können den Flughafen weiterhin erreichen. Ausfälle und Verspätungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wer von den Einschränkungen betroffen ist, sollte sich mit der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.



Zwei Katastrophen an einem Tag



