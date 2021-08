Seychellen: Digitales Einreiseformular für internationale Reisende in Planung

München, 19.08.2021 | 09:28 | rpr

Auf den Seychellen soll der Einreiseprozess schrittweise digitalisiert werden. Wie die Seychelles News Agency berichtet, plant das Verkehrsministerium des Inselstaats eine Abschaffung des Ankunftsformulars für internationale Reisende in Papierform. Ein erster Testlauf wurde bereits im August gestartet.



Auf den Seychellen ist eine Digitalisierung des Ankunftsprozesses in Planung.

Nachdem bereits Ende letzten Jahres im Zuge der Corona-Einreisebestimmungen für die Seychellen eine digitale Einreisegenehmigung für ausländische Reisende eingeführt wurde, geht die seychellische Regierung nun einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Demzufolge teilte das Verkehrsministerium des Inselstaats am 19. August mit, dass die Ankunftsformulare in Papierform schrittweise abgeschafft und durch ein elektronisches System ersetzt werden sollen. Dieses Formular ist von allen Reisenden unabhängig der aktuellen Corona-Lage vor Ankunft am Flughafen auf den Seychellen auszufüllen und wird in der Regel vom Bordpersonal im Flugzeug zum Ausfüllen ausgehändigt. Nach Aussage der Hauptsekretärin für Tourismus, Sherin Francis, soll das nachhaltige Ziel dieser Umstellung eine schnelle, sichere und kontaktlose Form der Einreise auf die Seychellen sein. Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer Testphase.Urlauber aus Deutschland benötigen für die Einreise auf die Seychellen kein Visum. Dennoch muss ein Reisepass vorgelegt werden, der zum Zeitpunkt der Einreise bis mindestens zum Rückkehrdatum nach Deutschland gültig ist. Darüber hinaus wird bei Kontrollen der Nachweis einer Unterkunft über die Dauer des Aufenthaltes, eines Rückflugtickets und über ausreichend finanzielle Mittel (circa 150 US-Dollar pro Tag) verlangt. Das aktuell noch in Papierform bereitgestellte Ankunftsformular wird nach Landung am Flughafen auf den Seychellen den Grenzbeamten vorgelegt.Die Einreise auf die Seychellen ist im Zuge der Corona-Pandemie aktuell grundsätzlich möglich. Vorausgesetzt wird hierfür die Vorlage eines negativen PCR-Tests, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf. Darüber hinaus muss vor Einreise eine Gesundheitsgenehmigung auf der offiziellen Website der seychellischen Regierung oder über die zugehörige App beantragt werden. Neben den Kontakt-, Flug- und Hoteldaten benötigen Flugreisende für die Beantragung das negative PCR-Testergebnis sowie einen Nachweis einer Auslandskrankenversicherung mit COVID-19-Abdeckung. Nach der Einreise erfolgt ein Gesundheitscheck.